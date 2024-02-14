Halka arz yatırımcısı için yılın üçüncü talep toplaması başladı: Kaç lot alınır? İşte detaylar…

2023 yılında rekor kıran halka arzlar büyük talep toplamıştı. Ancak son halka arzların tavan yerine taban yapması yatırımcıyı endişeye sevk etmişti. Borsanın toparlanmasıyla birlikte yılın ilk halka arz şirketleri de geldi.

Mahfi Eğilmez’den yine çok konuşlacak köşe yazısı: “Paradan para kaybetme dönemi”

İLK İKİ HALKA ARZ PEŞ PEŞE GELDİ

Yılın ilk halka arzları Şubat ayında gerçekleşti. Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş., halka arz olan ilk şirketti. Ardından Bor Şeker A.Ş. geldi. Pasifik Donanım, Borsa Istanbul’da Gong çalarken, Bor Şeker için Gong yarın çalmış olacak.

ÜÇÜNCÜ HALKA ARZ BAŞLADI

Pasifi ve Bor Şeker’in ardından üçüncü halka arz Limak Doğu Anadolu Çimento oldu. İkilinin bir hafta ardından talep toplamaya başladı. Talep toplama tarihleri ise 14-15-16 Şubat olarak açıklandı.

LİMAK KAÇ LOT VERECEK?

Limak Doğu anadolu Çimento San. Ve Tic. A.Ş.’nin halka arz fiyatı 16 lira 20 kuruş. Dağıtılacak olan pay miktarı da açıklamıştı. En fazla 52 lot en az ise 22 lot eşit şekilde dağıtılacak. Halka arz yatırımcısı en fazla 842 liralık en az ise 356 liralık lot alabilecek.

Haberin Devamı

Evlilik kredisinde yaş sınırı belli oldu! O tarihte başvurular alınacak