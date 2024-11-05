Mardin Büyükşehir Belediyesi çevresinde gergin dakikalar: Polise taşlı saldırıda bulunan 9 kişi gözaltına alındı!
Mardin Büyükşehir Belediyesi çevresinde gergin dakikalar yaşandı. Valilik açıklama yaptı: polise taşlı saldırıda bulunan 9 kişi gözaltına alındı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi çevresinde gergin dakikalar yaşandı. Valilik açıklama yaptı: polise taşlı saldırıda bulunan 9 kişi gözaltına alındı.
Mardin Valiliği, görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi çevresinde dün polise taşlı saldırıda bulunan 9 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığınca dün Mardin Büyükşehir Belediyesine görevlendirme yapıldığı anımsatıldı.
Açıklamada, "Mardin Büyükşehir Belediyesi çevresinde 4 Kasım'da provokatif eylemlere katılarak güvenlik görevlilerimize taşlı saldırıda bulunduğu tespit edilen 9 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.
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