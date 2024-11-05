  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. Mardin Büyükşehir Belediyesi çevresinde gergin dakikalar: Polise taşlı saldırıda bulunan 9 kişi gözaltına alındı!

Mardin Büyükşehir Belediyesi çevresinde gergin dakikalar: Polise taşlı saldırıda bulunan 9 kişi gözaltına alındı!

Mardin Büyükşehir Belediyesi çevresinde gergin dakikalar yaşandı. Valilik açıklama yaptı: polise taşlı saldırıda bulunan 9 kişi gözaltına alındı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi çevresinde gergin dakikalar: Polise taşlı saldırıda bulunan 9 kişi gözaltına alındı!
Yayınlanma:

Mardin Büyükşehir Belediyesi çevresinde gergin dakikalar yaşandı. Valilik açıklama yaptı: polise taşlı saldırıda bulunan 9 kişi gözaltına alındı.

Mardin Valiliği, görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi çevresinde dün polise taşlı saldırıda bulunan 9 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığınca dün Mardin Büyükşehir Belediyesine görevlendirme yapıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Mardin Büyükşehir Belediyesi çevresinde 4 Kasım'da provokatif eylemlere katılarak güvenlik görevlilerimize taşlı saldırıda bulunduğu tespit edilen 9 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Esenyurt'ta sular durulmuyor! CHP heyetine polis engeliEsenyurt'ta sular durulmuyor! CHP heyetine polis engeli

LGS için tarih belli oldu! 2025 LGS ne zaman olacak?LGS için tarih belli oldu! 2025 LGS ne zaman olacak?

Hamsi yüz güldürdü! Balıkçılar uyardı, elinizi çabuk tutunHamsi yüz güldürdü! Balıkçılar uyardı, elinizi çabuk tutun

Kaynak:AA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
İç Haberler
Balıkesir İtfaiyesinin eğitim tatbikatı gerçeği aratmadı: ''Hayat kurtarmayı seviyoruz''
Balıkesir İtfaiyesinin eğitim tatbikatı gerçeği aratmadı: ''Hayat kurtarmayı seviyoruz''
AK Parti Milletvekili Mustafa Varank Ölümden döndü! Korkunç kaza anı kameralara böyle yansıdı!
AK Parti Milletvekili Mustafa Varank Ölümden döndü! Korkunç kaza anı kameralara böyle yansıdı!
TikTok yine can aldı! Video çekmek isterken canından oldu
TikTok yine can aldı! Video çekmek isterken canından oldu
İstanbullular dikkat! Bu haberi okumadan evden çıkmayın: Maraton nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbullular dikkat! Bu haberi okumadan evden çıkmayın: Maraton nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
Erzurum'da feci kaza! Alev alan otomobilin içinde can pazarı! Ölüler var
Erzurum'da feci kaza! Alev alan otomobilin içinde can pazarı! Ölüler var
Son dakika! Cuma namazı çıkışı hareketli dakikalar: İsmailağa camii'nin önünde silahla ateş açıldı!
Son dakika! Cuma namazı çıkışı hareketli dakikalar: İsmailağa camii'nin önünde silahla ateş açıldı!
Diyarbakır'da dehşet dakikalar: Eline satır alan şahıs esnafa saldırdı!
Diyarbakır'da dehşet dakikalar: Eline satır alan şahıs esnafa saldırdı!