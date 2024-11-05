LGS için tarih belli oldu! 2025 LGS ne zaman olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak sınavların ne zaman yapılacağını açıkladı.
Bakanlık, 2024-2025 eğitim yılı sonunda öğrenci alacak ortaöğretim kurumları için merkezi sınav tarihlerini belirledi. LGS sınavı 15 Haziran 2025'te yapılacak.
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LGS merkezi sınavı, 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımları dikkate alarak hazırlanacak ve önceki sınavlardan farklı olmayacak.
2024-2025 akademik dönemi 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.