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LGS için tarih belli oldu! 2025 LGS ne zaman olacak?

Ortaöğretim kurumları, eğitim yılı sonunda öğrencileri sınavla kabul edecek merkezi sınav tarihlerini belirledi. Bu nedenle LGS sınavı 15 Haziran 2025'te yapılacak.

LGS için tarih belli oldu! 2025 LGS ne zaman olacak?
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak sınavların ne zaman yapılacağını açıkladı.

Bakanlık, 2024-2025 eğitim yılı sonunda öğrenci alacak ortaöğretim kurumları için merkezi sınav tarihlerini belirledi. LGS sınavı 15 Haziran 2025'te yapılacak.

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LGS merkezi sınavı, 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımları dikkate alarak hazırlanacak ve önceki sınavlardan farklı olmayacak.

2024-2025 akademik dönemi 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.

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