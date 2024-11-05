LGS için tarih belli oldu! 2025 LGS ne zaman olacak? Ortaöğretim kurumları, eğitim yılı sonunda öğrencileri sınavla kabul edecek merkezi sınav tarihlerini belirledi. Bu nedenle LGS sınavı 15 Haziran 2025'te yapılacak.