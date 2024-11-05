  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Esenyurt'ta sular durulmuyor! CHP heyetine polis engeli

Esenyurt'ta sular durulmuyor! CHP heyetine polis engeli

Bugün de CHP heyeti, dün kayyım atanan Esenyurt Belediyesi önüne gitti. CHP üyelerine polis tekrar müdahale etti.

Esenyurt'ta sular durulmuyor! CHP heyetine polis engeli
Yayınlanma:

CHP, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in tutuklanması ve kayyım atanmasının ardından 14 gün boyunca belediye önünde nöbet tutacağını duyurdu. Nöbetin ilk gününde kavga çıktı. Partiye alınmayan kişilerle polis arasında kavga çıktı.

LGS için tarih belli oldu! 2025 LGS ne zaman olacak?LGS için tarih belli oldu! 2025 LGS ne zaman olacak?

Hamsi yüz güldürdü! Balıkçılar uyardı, elinizi çabuk tutunHamsi yüz güldürdü! Balıkçılar uyardı, elinizi çabuk tutun

Memur ve emeklinin zam oranı belli oluyor! Uzman isim zamlı maaşları açıkladıMemur ve emeklinin zam oranı belli oluyor! Uzman isim zamlı maaşları açıkladı



Bugün de CHP'liler nöbete devam ediyor. Dünkü müdahalenin ardından bugün de aynı durum var.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Son dakika! İzmit'te TÜPRAŞ rafinerinde patlama meydana geldi!
Son dakika! İzmit'te TÜPRAŞ rafinerinde patlama meydana geldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde açıklamalarda bulundu
Devlet Bahçeli İmralı çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım!
Devlet Bahçeli İmralı çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım!
Hamsi yüz güldürdü! Balıkçılar uyardı, elinizi çabuk tutun
Hamsi yüz güldürdü! Balıkçılar uyardı, elinizi çabuk tutun
Kandile çalışana müsamaha yok! Terörden bağını koparamayan 3 DEM'li başkan görevden alındı: 5 Kasım 2024 Salı gazete manşetleri
Kandile çalışana müsamaha yok! Terörden bağını koparamayan 3 DEM'li başkan görevden alındı: 5 Kasım 2024 Salı gazete manşetleri
Kahramanmaraş güne depremle uyandı! Depremler devam edecek mi?
Kahramanmaraş güne depremle uyandı! Depremler devam edecek mi?
Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine Kayyum atamaları sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama!
Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine Kayyum atamaları sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama!