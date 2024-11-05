Esenyurt'ta sular durulmuyor! CHP heyetine polis engeli

CHP, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in tutuklanması ve kayyım atanmasının ardından 14 gün boyunca belediye önünde nöbet tutacağını duyurdu. Nöbetin ilk gününde kavga çıktı. Partiye alınmayan kişilerle polis arasında kavga çıktı.

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Bugün de CHP'liler nöbete devam ediyor. Dünkü müdahalenin ardından bugün de aynı durum var.