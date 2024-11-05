  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Hamsi yüz güldürdü! Balıkçılar uyardı, elinizi çabuk tutun

Hamsi yüz güldürdü! Balıkçılar uyardı, elinizi çabuk tutun

Batı Karadeniz'de yaklaşık iki hafta boyunca süren şiddetli fırtınanın dinmesiyle birlikte, hasretle beklenen hamsi tezgahlarda yerini aldı. Düzce'de balık severler, kilogramı 100 TL'ye ulaşan hamsiye büyük ilgi gösterdi.

Hamsi yüz güldürdü! Balıkçılar uyardı, elinizi çabuk tutun
Yayınlanma:

Batı Karadeniz'de "Kestane karası" olarak bilinen fırtına sona erdikten sonra balıkçılar yeniden denize açıldı. Avlanan hamsi, özellikle Düzce'de kilogramı 100 TL'ye ulaşmasına rağmen müşterilerden yoğun talep gördü.

"İNŞALLAH BU BOLLUK VE BEREKET DEVAM EDER"

Balıkçı Hülya Kılıç, "Vatandaşlar kilogramı 100 liradan hamsiyi tüketiyor" dedi. Deniz muhteşem. "İnşallah bu bolluk ve bereket devam eder" dedi.

Yurt dışı planı yapanlar bir kez daha düşünsün! 2025 pasaport harç ücretleri belli olduYurt dışı planı yapanlar bir kez daha düşünsün! 2025 pasaport harç ücretleri belli oldu

Memur ve emeklinin zam oranı belli oluyor! Uzman isim zamlı maaşları açıkladıMemur ve emeklinin zam oranı belli oluyor! Uzman isim zamlı maaşları açıkladı

Benzine yeni zam mı geldi? 5 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine yeni zam mı geldi? 5 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları



Palamut arzının giderek azaldığını belirten Kılıç, "Vatandaşlar bol bol yesinler çünkü tükenmek üzere." "Bundan sonra hamsiyi daha iyi şartlarda yiyebileceğiz" dedi.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Son dakika! İzmit'te TÜPRAŞ rafinerinde patlama meydana geldi!
Son dakika! İzmit'te TÜPRAŞ rafinerinde patlama meydana geldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde açıklamalarda bulundu
Devlet Bahçeli İmralı çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım!
Devlet Bahçeli İmralı çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım!
Esenyurt'ta sular durulmuyor! CHP heyetine polis engeli
Esenyurt'ta sular durulmuyor! CHP heyetine polis engeli
Kandile çalışana müsamaha yok! Terörden bağını koparamayan 3 DEM'li başkan görevden alındı: 5 Kasım 2024 Salı gazete manşetleri
Kandile çalışana müsamaha yok! Terörden bağını koparamayan 3 DEM'li başkan görevden alındı: 5 Kasım 2024 Salı gazete manşetleri
Kahramanmaraş güne depremle uyandı! Depremler devam edecek mi?
Kahramanmaraş güne depremle uyandı! Depremler devam edecek mi?
Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine Kayyum atamaları sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama!
Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine Kayyum atamaları sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama!