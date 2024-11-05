Hamsi yüz güldürdü! Balıkçılar uyardı, elinizi çabuk tutun

Batı Karadeniz'de "Kestane karası" olarak bilinen fırtına sona erdikten sonra balıkçılar yeniden denize açıldı. Avlanan hamsi, özellikle Düzce'de kilogramı 100 TL'ye ulaşmasına rağmen müşterilerden yoğun talep gördü.



"İNŞALLAH BU BOLLUK VE BEREKET DEVAM EDER"



Balıkçı Hülya Kılıç, "Vatandaşlar kilogramı 100 liradan hamsiyi tüketiyor" dedi. Deniz muhteşem. "İnşallah bu bolluk ve bereket devam eder" dedi.

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Palamut arzının giderek azaldığını belirten Kılıç, "Vatandaşlar bol bol yesinler çünkü tükenmek üzere." "Bundan sonra hamsiyi daha iyi şartlarda yiyebileceğiz" dedi.