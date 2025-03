MARDER, Tuzla Belediyesi'ni Alkışlarla Protesto Ederek Resmi Başvuruda Bulundu

MARDER (Marmara Yatırımcı İş Adamları ve Yapı Müteahhitleri Derneği), Bilgi Edinme Kanunu kapsamında dilekçe ile başvuru yapmadan önce, ilk olarak Tuzla Belediyesi önünde dilekçesini okudu. Ardından, Tuzla Belediyesi İmar Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Emlak İstimlak Müdürlüğü çalışanlarına dilekçesini dağıttı ve beyaz masaya giderek resmi başvurusunu gerçekleştirdi.

MARDER YÖNETİMİ TUZLA BELEDİYESİ ÖNÜNDE TOPLANARAK BİLDİRİ OKUDU

Gazetemize açıklamalarda bulunan MARDER Başkanı Bülent Yüksel, Tuzla Kaymakamlığı, Tuzla Belediyesi, Tuzla Emniyeti başta olmak üzere İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve çevre ilçe temsilciliklerine kadar, hak sahiplerinin mağduriyetlerinin çözülene kadar, Tuzla Belediyesi’nden olumlu bir sonuç alana kadar ve en önemlisi 20 Mart’taki iftar programına kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Yüksel, "Bugün alkışlarla müracaat evraklarımızı teslim ettik ve dağıttık." dedi.

İŞTE O BİLDİRİNİN TAMAMI:

SAYGI DEĞER TUZLA BELEDİYESİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ VE YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ AMİR VE ÇALIŞANLARI

"Tuzlada Faaliyet Gösteren Müteahhitlerin Aylardır, Yaptığımız Emsal Transferlerimizde, Eski Yönetim Tarafından Mükerrer İşlemler Yapıldığı Gerekçesi İle Ruhsatlarımız, İnşaat Seviyelerimiz Ve İskanlarımız Ne Yazık Ki Hukuka Aykırı Olarak Bekletilmektedir. İşlemlerimizin Durdurulması Hukuka Aykırı Olmasının Dışında, Şu Anda Çok Az Bir Kısım İşlemlerin Devam Etmesi Ve Çoğu Dosylarımızın da Bekletilmeside Bir O Kadar Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olarak Hukuksuzdur.

Sizler Tuzla Belediyesi Çalışanları Olarak Onaylanan Her Ruhsatta, Yapılan Her İşlemde İmzalarınızın Olduğu Biliniyor. Binlerce Mağdur Oluşmuş ve Görmezden Gelinen Müteahhitlerin Zararları, Yaşadıkları Mağduriyetler Hakkında Çok Yakında Hukuki Olarak Maddi Ve Manevi Tazminat Davaları Açılacaktır. Bu Davalar Tuzla Belediyesine Dolayısı İle Ruhsatlarda İmzası Olan Sizleri de Mesul Kılacaktır.

"VATANDAŞIN UĞRADIĞI ZARARLARIN SORUMLUSU SİZLERSİNİZ"

Bu Sebeple Attığınız Her İmza, Haksızlığa Uğramış Her Vatandaşın,

Yaşadığı Maddi ve Manevi Zararların Sorumluluğu, Siz Tuzla Belediyesi İmar Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Emlak İstimlak Müdürlüğü Çalışanlarındadır.

Yarından İtibaren Hukuksuzca Bekletilen İşlemlerimiz Devam Etmediği Takdirde Kat İrtifakını Kuramayan, İnşaat Seviyesini Alamayan, İskanını Alamayan Her Mağdur Vatandaşın Uğrayacağı Zararlardan, Dışarıdan Gelen Bürokratların Değilde Sizlerin Sorumluluğu Olduğunu Sizlere Tebliğ Ediyoruz."