Kredi kartlarından Savunma Sanayii'ne katkı payı: O, limite sahip olanlar yıllık 750 TL ödeyecek

Savunma sanayii yatırımlarına ilave kaynak için yeni düzenleme yapılıyor: Kredi kartı limiti 100 TL olanlar katkı payı olarak yıllık 750 TL ödeyecek.

Gayrimenkul alım- satımı, tapudaki işlemler sıfır araç tescili, araç alım satımı ve limiti 100 bin TL üzerinde olan kredi kartlarından katkı payı alınacak.

Savunma sanayi Fonu'nun gelirini artırmak amacıyla taslakta yer alan düzenlemeler şu şekilde:

*Vergi beyannamelerinden, gümrük idarelerine verilen beyannamelerden, sosyal güvenlik kurumlarına verilen beyannamelerden alınan damga vergisi tutarı kadar, yıllık tutarının yarısı kadar,

*Gayrimenkul alım-satımından alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 lira,

*Tapuda yapılan diğer işlemlerden 375 lira,

*Noterlerde yapılan; sıfır araç tescillerinden 3 bin lira, ikinci araç alım-satımndan 1.500 lira, diğer işlemlerden 75 lira,

*Limiti 100 bin lirası ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira Savunma Sanayii Destekleme Fonuna katılma payı alınmasına ilişkin düzenleme yapılıyor.

100 CC ALTI MOTOSİKLET, DRONE VE SAATLERE VERGİ

*Motorlu Taşıtlar Vergisi'inde de yeni düzenleme yapılıyor. Buna göre motor silindir hacmi 100 CC' nin altında olan motosikletlerle motor gücü 6 kW ve altında olan motosikletlerde Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin kapsamına alınıyor. Özel Tüketim Vergi'sinde de drone'lar ve ÖTV matrahı 5.000 TL üzerinde olan kol saatleri vergi kapsamına alınıyor.

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