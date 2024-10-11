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  3. Deseni görenleri adeta büyüledi: Giresun'da askeri kamuflaj desenli "mekik kelebeği" görüntülendi

Deseni görenleri adeta büyüledi: Giresun'da askeri kamuflaj desenli "mekik kelebeği" görüntülendi

Giresun'da, Akdeniz ve Ege kıyı şeridinde görüntülere takılan "mekik kelebeği" renkleriyle görenleri adeta büyülüyor.

Deseni görenleri adeta büyüledi: Giresun'da askeri kamuflaj desenli "mekik kelebeği" görüntülendi
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Deseni görenleri adeta büyüledi: Giresun'da askeri kamuflaj desenli "mekik kelebeği" görüntülendi

Giresun'da, Akdeniz ve Ege kıyı şeridinde görüntülere takılan "mekik kelebeği" renkleriyle görenleri adeta büyülüyor.

Deseni görenleri adeta büyüledi: Giresun'da askeri kamuflaj desenli "mekik kelebeği" görüntülendi

Giresun'da, Akdeniz ve Ege kıyı şeridinde çok nadir görülebilen mekik kelebeği (daphnis nerii) görüntülendi.

Askeri kamuflaj desenleriyle görenleri adeta büyüleyen "mekik kelebeği" türüne çok az rastlanır bir kelebek olarak tanınıyor.

Deseni görenleri adeta büyüledi: Giresun'da askeri kamuflaj desenli "mekik kelebeği" görüntülendi

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Kaynak:AA

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