Narin cinayetinde sıcak gelişme: Narin 3 dakika içinde mi öldürüldü?

Son gelişme: Narin cinayetinde yeni bilgiler ortaya çıktı. İki şüphelinin bir araya geldiği ve cinayeti 3 dakikada içinde işledikleri tespit edildi.

Narin Güran cinayetinin soruşturması sürerken yeni bilgiler ortaya çıktı. Paylaşıyan sıcak gelişmede, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın 15.21 de yan yana geldiği ve cinayeti işledikleri süre 3 dakika olduğu tespit edildi.

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