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Merhum Recep Yazıcıoğlu'nun, belediye başkanı oğlu babasının makam aracıyla şehir turu yaptı

Merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu babasından geriye kalan makam aracına binip anılarını tekrar yaşadı.

Merhum Recep Yazıcıoğlu'nun, belediye başkanı oğlu babasının makam aracıyla şehir turu yaptı
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Merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu babasından geriye kalan makam aracına binip anılarını tekrar yaşadı.

Merhum Recep Yazıcıoğlu'nun, belediye başkanı oğlu babasının makam aracıyla şehir turu yaptı

"Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak hatırlanan merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu (sağda), Vali Hamza Aydoğdu (solda) ile babasının Erzincan'daki makam aracıyla şehir turu yapıp anılarını tazeledi.

Merhum Recep Yazıcıoğlu'nun, belediye başkanı oğlu babasının makam aracıyla şehir turu yaptı

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Kaynak:AA

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Hayat ve Yaşam
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