Merhum Recep Yazıcıoğlu'nun, belediye başkanı oğlu babasının makam aracıyla şehir turu yaptı

Merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu babasından geriye kalan makam aracına binip anılarını tekrar yaşadı.

"Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak hatırlanan merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu (sağda), Vali Hamza Aydoğdu (solda) ile babasının Erzincan'daki makam aracıyla şehir turu yapıp anılarını tazeledi.

Deseni görenleri adeta büyüledi: Giresun'da askeri kamuflaj desenli "mekik kelebeği" görüntülendi

Narin cinayetinde sıcak gelişme: Narin 3 dakika içinde mi öldürüldü?

Diyarbakır Valisinden son dakika Narin Güran açıklaması! Adli süreç devam ediyor, cinayet her yönüyle açığa çıkacak