Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Devlet bankasından sevindiren haber

Vakıfbank, kredi kartı borcu olanlara borçlarını yapılandırma konusunda avantajlı bir teklif sundu. Düşük faiz oranlarıyla borçları ödemek kampanyanın bir sonucudur.



Kampanya, asgari ödeme yapanlar için harika bir fırsat sunuyor çünkü faiz oranları %4,25'ten %0,99'a indirildi.



Ödeme planları, iki ay erteleme ve dört ay taksitlendirme seçenekleriyle esnekleştiriliyor. Bununla birlikte, belirli harcamaların kampanya kapsamı dışında kaldığı ve katılım için belirli koşullar olduğu hatırlatılmaktadır.

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Bu kampanyanın bir sonucu olarak, Vakıfbank faiz oranlarını önemli ölçüde düşürüyor. %4,25 olan mevcut faiz oranını %0,99'a düşürüyor. Bu fırsat, borçlarını en düşük miktarlarda ödeyen müşteriler için önemli bir avantaj sunuyor. Ek olarak, ödeme planı, borçlarını erteleme veya taksitlendirme seçeneğiyle daha esnek hale getiriliyor.

KAMPANYANIN ŞARTLARI

Kampanyaya katılmak için belirli şartlara uymanız gerekir. Başvuru, ekstrenin hesap kesim tarihinden veya son ödeme tarihinden en az bir gün önce yapılmalıdır. Ayrıca, bu kampanya, telekomünikasyon, doğrudan pazarlama, uluslararası alışveriş ve akaryakıt gibi belirli harcamaları kapsamıyor.

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Vakıfbank'ın yeni kampanyasıyla, kredi kartı borçlarını ödemekte zorluk çekenler için harika bir fırsat var. Düşük faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri, borç yönetimini kolaylaştırırken aynı zamanda finansal yükünüzü hafifletir.

