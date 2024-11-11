Eski NBA yıldızı hırsızlık yaparken yakalandı! Artık tanınmaz halde

"NBA'in en garip ruhu" olarak bilinen Delonte West, bir zamanlar NBA'in en dikkat çekici oyuncularından biriyken yeniden tutuklandı. Hızlı bir şekilde NBA kariyerinde kazandığı 16 milyon dolarlık serveti kaybeden West, bu kez de kendini yok etme yolunda bir adım daha attı. Fairfax (Virginia) Bölge Polis Departmanı, West'in hırsızlık suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildiğini bildirdi.

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Sekiz yıllık NBA kariyeri boyunca Delonte West'in çok fazla para kazanmasına rağmen, kişisel sorunları ve bağımlılığı nedeniyle hızlı bir düşüş yaşadı. TMZ, West'in son olarak haneye "izinsiz giriş" nedeniyle tutuklanmasının spor dünyasında yeniden tartışılmasına neden olduğunu belirtti.

WEST YASAĞI İHLAL ETTİĞİ İÇİN TUTUKLANDI

41 yaşındaki eski NBA oyuncusu Delonte West, Boston Celtics, Seattle SuperSonics, Cleveland Cavaliers ve Dallas Mavericks takımlarında oynadığı oyunla tanınıyor. Şimdi ise yeniden gözaltına alınmasıyla gündeme geldi. West, giriş yasağı olan bir bölgeden çıkmayı reddederken tutuklandı. Fairfax polisi tarafından gözaltına alınan West, bir gün sonra serbest bırakıldı, ancak daha sonra mahkemede hakim karşısına çıkacak.