Bakan çok net açıkladı: Öğrencilere af geliyor

Bakan Tekin, Antalya'da Özel Eğitim Konfederasyonu tarafından organize edilen "Özel Eğitimde Rehabilitasyon Merkezlerinin Rolü ve Eğitim Niteliklerinin Araştırılması Türkiye Buluşmaları" programında özel eğitime sağlanan yardımlardan bahsetti. Programı down sendromlu Ekin Kaledibi sunarken, otizmli Taylan Hartavi açılışta piyano resitali sundu.



Bakan Tekin, konuşmasında iktidarın eğitime sağladığı yardıma dikkat çekerek, "Konfederasyon kapsamında 3 bin 284 özel kurumumuz var. Yaklaşık 700 bin öğrenci ve 60 bin çalışanımız var. "Toplamda yaklaşık 30 milyar lira kamusal destek ödemesi yapıyoruz" dedi.

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BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMA, SİCİL AFFI, EĞİTİM ÜCRETİ

Bakan Tekin, "Bir kötü örnek herkesi zan altında bırakıyor" dedi ve bu alanda olumsuzlukları ortadan kaldırmak için tedbirler almamız gerektiğini söyledi. Biometrik kimlik doğrulama prosedürüne başladık. Sicil affı başka bir sorundur. Biometrikten sonra daha sağlıklı bir ortam oluşturulacak. Bazı konulara hazırlanıyoruz. Sicil affı için de çalışıyoruz. Her yıl, çocuklara ödenecek eğitim ücretiyle ilgili bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ücretleri sabit bir göstergeye endekslersek çok iyi olacak" dedi.