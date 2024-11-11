Asgari ücret zammında flaş gelişme! O rakam heyecan yarattı

Türkiye'de yaklaşık 7,5 ila 8 milyon kişinin asgari ücretle çalıştığı tahmin edilmektedir. Bu nedenle, yeni yılda uygulanacak asgari ücret büyük bir merakla bekleniyor. 15 Kasım'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını açıklayacak. Ardından, asgari ücret zammı için yapılacak görüşmelerin programı belirlenecek. Temmuz ayında, 2024'te brüt 20.003 TL ve net 17.002 TL olan asgari ücrete ara zam yapılmamıştı. Yıl sonuna kadar, ancak "2025 yılında asgari ücret ne kadar olacak?" sorusuna yanıt verilecek.

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Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işveren, işçi ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 üyeyle görüşmeye başlayacak. Asgari ücret zammı da SGK'nın prim gelirleri bütçesindeki %28,4'lük artış öngörüsünden anlaşılıyor. 2024 yılı sonunda 2,7 trilyon TL olarak tahmin edilen prim gelirlerinin 2025 yılına kadar 3,5 trilyon TL'ye çıkması bekleniyor. Bu tahminler, asgari ücret zammının yüzde 25 oranında olacağını gösteriyor. Bununla birlikte, bu oran, enflasyon beklentileri doğrultusunda daha yüksek bir artış olasılığını ortaya çıkarıyor.

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Orta Vadeli Program (OVP) tarafından, 2024 yılı için yüzde 41,5 enflasyon bekleniyor ve bu zamla net asgari ücret 24.058 TL olacak. Ancak Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 44 olarak güncellemesi, asgari ücret artış beklentisini daha da artırdı. Bu oran dikkate alındığında, çalışanlara 7.480 TL zam yapılacak ve net asgari ücret 24.482 TL olacak.