Konya’da ilginç görüntüler! Kanala düşen balıkları toplamak için vatandaşlar suya atladı!

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kanal temizliği için kapakların açılması sonucu Beyşehir Gölü'nden kanala binlerce balık döküldü. Balıkları gören vatandaşlar toplamak için görevlilerin uyarmasına aldırmadan suya atladı.

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Konya’da ilginç görüntüler! Kanala düşen balıkları toplamak için vatandaşlar suya atladı!

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Taşköprü'de bulunan regülatör kapaklarının BSA kanalının temizlenmesi amacıyla açılması sonucu Beyşehir Gölü'nden kanala dökülen binlerce balığı vatandaşlar toplamak için adeta birbirleriyle yarıştı. Görevlilerinin uyarılarına rağmen bazı vatandaşlar elleriyle poşetlere doldurdukları balıkları evlerine götürdü.

Konya’da ilginç görüntüler! Kanala düşen balıkları toplamak için vatandaşlar suya atladı!

Beyşehir ilçe merkezinde Taşköprü’de bulunan regülatör kapaklarının BSA kanalının temizlenmesi amacıyla açılması üzerine Beyşehir Gölü'den binlerce balık kanala döküldü. Kanala dökülen balıkları tekrar toplayıp göl sularına bırakmak isteyen su ürünleri görevlileri adeta seferber oldu. Yürütülen çalışmalara Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi ile belediye ekipleri de destek verdi. Balıkların kanala döküldüğünü gören vatandaşlarında kanala girerek balıkları toplamaya başlaması görevlilere zor anlar yaşattı.

Konya’da ilginç görüntüler! Kanala düşen balıkları toplamak için vatandaşlar suya atladı!

Vatandaşlar elleriyle topladıkları balıkları evine götürdü

Kanal üzerinde binlerce balığı görerek kanala giren yüzlerce vatandaş da elleriyle yakaladıkları balıkları evlerine götürdü. Kanal içerisine giren ve elleriyle balıkları poşetler içerisine toplayarak götüren vatandaşlar ilginç görüntüler sergiledi. Bazı meraklı vatandaşlar da kanal kenarında kanalda balık toplayanları adeta film izler gibi izledi. Kanala girip balık toplayan vatandaşları görevliler cezai işlem uygulayacakları yönünde uyarırken, uyarılara birçok kişinin dikkate almadığı, aldırış etmediği görüldü. Bazı kişiler de görevlilerin tatlı sulara iade etmek için topladığı balıklara hücum ederken, görevliler ise bu kişilerin görüntülerini çekerek cezai işlem uygulanacağı uyarısında bulundu. Bu arada su ürünleri kontrol görevlileri, ağlarla kasa içerisine toplanan yağ balıklarını araçlarla götürdükleri Beyşehir Gölü kıyılarında tekrar tatlı sulara bıraktı.

Konya’da ilginç görüntüler! Kanala düşen balıkları toplamak için vatandaşlar suya atladı!

"Toplanan 1,5 ton yağ balığı toplanarak Beyşehir Gölü'ne bırakıldı"

Regülatör kapaklarının açılması sonucu kanala akan balıkların büyük bölümünü endemik tür olan ve gölde avı yasak olan yağ balığı oluştururken, gümüş ve Çin sazanı gibi türlerin de yer aldığı belirtildi. Kapakların açılması sonucu içerisinde su olmayan kanalda balıkların bir çoğunun da telef olduğu görüldü. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, gölden kanala akan yaklaşık 1,5 ton yağ balığının toplanarak Beyşehir Gölü sularına iade edildiği belirtilerek, “Taşköprü BSA kanalının DSİ tarafından temizlik amacıyla kısa bir süre için açılmasıyla birlikte balık sızıntısı olmuştur. Müdürlüğümüzce, Beyşehir Belediyesi ve Su Ürünleri Kooperatifinden destek alınarak kanaldaki balıklar toplatılmıştır. Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından kanaldan toplanan yaklaşık 1,5 ton balık en az zarar görecek şekilde tekrar Beyşehir Gölüne bırakılmıştır” denildi.

Konya’da ilginç görüntüler! Kanala düşen balıkları toplamak için vatandaşlar suya atladı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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