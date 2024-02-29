Habertürk canlı yayını hiç bu kadar gerilmemişti! KJ kavgası CHP'li Ali Haydar Fırat canlı yayını terk etti

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un canlı yayınında ekrana gelen bir KJ kavga çıkardı. CHP PM üyesi Ali Haydar Fırat "CHP-DEM iş birliği tam olarak ne?" KJ'sine tepki gösterdi. Habertürk yazarı Nasuhi Güngör, "“KJ belirlemek ne demek, sen bir gazetecisin" diye çıkıştı. Karşılıklı atışmalar sertleşince CHP'li Fırat canlı yayının terk etti.

YAYINLAMA
Google News
Habertürk canlı yayını hiç bu kadar gerilmemişti! KJ kavgası CHP'li Ali Haydar Fırat canlı yayını terk etti

Habertürk’te ‘Mehmet Akif Ersoy ile Nedir Ne Değildir’ programına katılan CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat, ‘İstanbul’da CHP-Dem Parti iş birliği’ konusu üzerinden başlayan tartışmalar yüzünden yayını terk etti.

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul özelinde CHP ve Dem Parti arasında iş birliği/ittifak konularının tartışıldığı programda Fırat, “3 ilçe için böyle bir tartışma yapılıyor, DEM Parti ile bir işbirliği yok, CHP olarak bunu söylüyoruz, hala iş birliği yakıştırması yapıyorsunuz” diyerek tepki gösterdi.

O KJ kalkmazsa yayını terk ederim

Programın moderatörü Mehmet Akif Ersoy ve Habertürk TV KJ ekibine de eleştirilerde bulunan Fırat, ekranda bulunan ‘CHP- DEM Parti iş birliği’ yazısı kalkmazsa yayını terk edeceğini söyledi.

Nasuhi Güngör: Sen bir gazetecisin...

Fırat, daha sonra Habertürk yazarı Nasuhi Güngör’ün “KJ belirlemek ne demek, sen bir gazetecisin bi tarafında da akademisyensin” eleştirisi sonrası sinirlenerek yayını terk etti.

Mehmet Akif Ersoy'un sözleri yetmedi...

Mehmet Akif Ersoy'un konuklarını "Bu iş kırıcı olmaya başladı" diye uyarması da tansiyonu düşürmeye yetmedi. Mehmet Akif Ersoy, yaşananlar için izleyicilerden özür diledi.

‘İmamoğlu’nu karalamak adına gösterilen çabayı görmezden gelemezdim’


Ali Haydar Fırat, canlı yayını terk ettikten sonra X hesabından yaptığı paylaşımla yaşananlardan dolayı üzüntüsünü ifade etti ve yayını neden terk ettiğini açıkladı. İşte Fırat'ın o paylaşımı:
- Yıllardır TV ekranlarına çıkan ve her partiye, liderine, seçmenine sonsuz saygı duyan; kırmamak için her türlü çabayı sergileyen biri olarak bu akşam Habertürk ekranında yaşanan olaydan dolayı üzüntümü paylaşmak isterim.
- Terör örgütüyle işbirliği yapıp bunu gizleyenler, halkımızın yoksulluğunu, açlığını ve yaşadığı sefaleti kapatma çabasında olanlar, Kurucu Genel Başkanım ve hayattaki en önemli yol göstericim Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten şimdiki Genel Başkanım Sayın Özgür Özel’e, saygısızca ithamlarda bulunanlara karşı bir tepki ortaya koymayı partime oy veren milyonlarca yoldaşımın bana yüklediği bir sorumluluk olarak gördüm ve gereğini yaptım.
- Büyükşehir Belediye Başkanımız ve İstanbul halkının meşru oylarıyla iki defa seçilmiş, iktidarın bütün ablukasına rağmen halkına hizmet etmek adına bir adım geri atmamış Sayın Ekrem İmamoğlu’nu karalamak adına gösterilen çabayı görmezden gelemezdim.
- Bundan sonra da hiçbir şekilde savunmada kalmayacağımın, halkımızın can yakıcı sorunlarını gizleyen, konuşturmayan ve de partimi haksız, vicdansız biçimde suçlayan bu sisteme asla geçit vermeyeceğimin bilinmesini isterim.
- Atamdan babama, bana emanet olan partimi korumak, halkımın hukukunu her koşulda savunmak benim için büyük bir onur ve sorumluluktur.
- Son sözüm; ‘idare-i maslahatçılar esaslı devrim yapamaz’ diyen büyük Atatürk’ün partisinde yönetici olmanın sorumluluğu ve onuruyla halkımı ve ülkemi savunmaya, partime oy veren yurttaşlarımıza layık olma mücadelesi vermeye devam edeceğim.”

Kaynak: İnternethaber.com

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Mülk sahipleri dikkat edin! Emlak vergisi nedir ve nasıl ödenir?
Mülk sahipleri dikkat edin! Emlak vergisi nedir ve nasıl ödenir?
KPSS puanına gerek yok! Kızılay memur alımı yapıyor
KPSS puanına gerek yok! Kızılay memur alımı yapıyor
1500 işçi alımı müjdesi! Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu
1500 işçi alımı müjdesi! Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu
Rusya Nükleer Kuruluşu, Türkiye’de ikinci santral için sinyali verdi: İşte gelen açıklama…
Rusya Nükleer Kuruluşu, Türkiye’de ikinci santral için sinyali verdi: İşte gelen açıklama…
Son Haberler
Ekrem İmamoğlu anket sonuçlarını açıkladı! AKP tepki gösterdi
Ekrem İmamoğlu anket sonuçlarını açıkladı! AKP tepki gösterdi
'Bu nasıl kadın' dedirten olay! Takside taşkınlık yapan kadın önce şoföre sonra polislere saldırdı!
'Bu nasıl kadın' dedirten olay! Takside taşkınlık yapan kadın önce şoföre sonra polislere saldırdı!
Konya’da ilginç görüntüler! Kanala düşen balıkları toplamak için vatandaşlar suya atladı!
Konya’da ilginç görüntüler! Kanala düşen balıkları toplamak için vatandaşlar suya atladı!
Habertürk canlı yayını hiç bu kadar gerilmemişti! KJ kavgası CHP'li Ali Haydar Fırat canlı yayını terk etti
Habertürk canlı yayını hiç bu kadar gerilmemişti! KJ kavgası CHP'li Ali Haydar Fırat canlı yayını terk etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'da konuştu: Emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'da konuştu: Emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz
WhatsApp artık delil sayılacak! Yargıtay'dan emsal karar
WhatsApp artık delil sayılacak! Yargıtay'dan emsal karar
Çok Okunanlar
Murat Kurum ve Hüseyin Karakaya halka seslendi: Kartal, her bireyin hak ettiği yaşam kalitesine ula
Murat Kurum ve Hüseyin Karakaya halka seslendi: Kartal, her bireyin hak ettiği yaşam kalitesine ula
Kartal Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mimar Hüseyin Karakaya ziyaretlerine ve seçim çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor
Kartal Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mimar Hüseyin Karakaya ziyaretlerine ve seçim çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor
Erken emeklilik müjdesi geldi! Bu son fırsat
Erken emeklilik müjdesi geldi! Bu son fırsat
1500 işçi alımı müjdesi! Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu
1500 işçi alımı müjdesi! Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu
Bu kadarına da pes! Öğretmene büyük saygısızlık: Öğretmenin karşına geçip TikTok videosu çektiler!
Bu kadarına da pes! Öğretmene büyük saygısızlık: Öğretmenin karşına geçip TikTok videosu çektiler!
Son Dakika... İstanbul'da da hissedildi... Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde deprem!
Son Dakika... İstanbul'da da hissedildi... Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde deprem!
Yorumlananlar
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları
Çok dikkat çeken anket! Hangisi daha başarılı Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Kimse sonuçlarda bu kadar fark beklemiyordu
Çok dikkat çeken anket! Hangisi daha başarılı Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Kimse sonuçlarda bu kadar fark beklemiyordu
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu