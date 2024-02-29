PTT’den emekliye son dakika müjdesi! Hemen gidene 4000 TL verilecek

Nakit talebi artmaya başlıyor. Emekli maaşlarına yapılan zamlar sonrasında, özellikle de en düşük emekli maaşı alan ve bu maaşla hayatını idame ettiren emekli, kendilerine sağlanan desteği araştırıyor. Promosyon ödemeleri, bankalara istinaden PTT'den emekli maaşını alan ya da yeni taşıyan emekliye birçok avantaj sağlıyor.

Emekli vatandaşlar, kendilerine sunulan en avantajlı kampanyalara katılırken, bu kampanyalar arasında emekli promosyonlarına ek olarak verilen ödemeler de dikkat çekiyor. Uzun süredir emeklilere yardım eden PTT kurumu, Aktifbank ile işbirliği yaparak emekliye özel tarifeler geliştirmeye devam ediyor. Emekliye, maaşını taşıması durumunda düşük faiz imkanı ile 100 bin liraya varan ödeme yapan PTT'dir; ayrıca promosyon ödemeleri ve şipşak kredileri sunar.

PTT Kredisi

PTT tarafından uzun süredir Aktifbank tarafından finanse edilen emekli kredisi kampanyası, yüzde 3,19 faiz oranları ile 100 bin liraya varan ek ödeme sunar. Bu kredi kampanyasının finansörü Aktifbank, PTT tarafından onaylanmıştır.

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Çalışanlara Hızlı Finansman

Kampanya, düşük miktar acil ödemesi olan emekliye özel olarak başlatılmıştır ve emekliye 500 ila 1000 TL arasında bir şipşak kredi sağlar. PTT üzerinden hiç kredi kullanmamış emekliye özel olarak başlatılan emekli hızlı kredisinde en fazla bin lira ödeme yapılacağı ve faizsiz olarak tek bir ödeme ile geri ödeme yapılacağı belirtildi.

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PTT emekliye promosyon ödemesi sağlar. Emekli promosyonu ödemelerine başvurmak için maaşını PTT'ye e-Devlet üzerinden göndermek yeterli oluyor. Bu kapsamda, emekliye maaşı ne olursa olsun PTT tarafından karşılıksız olarak 3600 TL ödeme yapılıyor. Ek spot kredi ile 3600 TL emekli promosyonuna katılan emekli, 4100 TL'den 4600 TL'ye kadar anında ödeme alabiliyor.