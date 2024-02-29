Cumhur ittifakı Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi'den her mahalleye kreş sözü

Cumhur İttifakı AK Parti Maltepe Belediye Başkan Adayı Kadem Ekşi, Halk Eğitimi Merkezi’ni ziyaret etti. Merkezde el hünerlerini sergileyen kadınlarla sohbet eden Ekşi, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Halk Eğitim Merkezi kursiyeri kadınlar, Kadem Başkan’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yapacakları kermese davet etti.

KADEM EKŞİ HALK EĞİTİM MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ

Kadınlara yönelik projelerini anlatan Kadem Ekşi, fitness ve pilates salonları ile kadınların özel eğitmenler eşliğinde düzenli spor yapmalarına imkan sağlayacaklarını söyledi.

KADEM EKŞİ'DEN HER MAHALLEYE KREŞ SÖZÜ

Çalışan anneler için mahalle kreşlerinin önemli olduğunu vurgulayan Kadem Ekşi, “Şu anda Maltepe’de 9 kreşimiz var. Biz her mahalleye bir kreş yapacağız. Çalışan anneler var. Eskiden büyükanneler dedeler bakıyordu. Annelere destek olmamız lazım. Bir yere gezmeye gittiğinizde de çocukları kreşlere bırakabileceksiniz” dedi.

Bu projeler Maltepe'yi uçuracak! Cumhur İttifakı AK Parti Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi, projelerini açıkladı