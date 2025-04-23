KKTC'da başörtü sorunu gündemde: Erdoğan'dan sert tepki!

Lefkoşa'daki İrsen Küçük Ortaokulu'nda bir kız öğrencinin başörtüsüyle okula alınmaması AK Parti MKYK'nın gündemine geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan hadiseye tepki göstererek "Bu, hadsizliktir. Önümüzdeki günlerde KKTC'ye bir ziyaret yapacağız. Gerekli mesajları orada vereceğiz. Bunları sıkılamazsan hadlerini bilmiyorlar" dedi.

KKTC'de liselerde başörtüsünün serbest bırakılmasının protesto edilmesi ve bir ortaokul öğrencisinin başörtüsü yüzünden okula alınmaması tartışmalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki gösterdi.

KKTC'DE BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMASI GÜNDEMİN İLK SIRASINDA

Lefkoşa'daki İrsen Küçük Ortaokulu'nda bir kız öğrencinin başörtüsüyle okula alınmaması ve okuldan uzaklaştırılması üzerine yaşanan süreçte Milli Eğitim Bakanlığı tüzükte değişiklik yaparak öğrencilerin "bone ve bandana" ile derslere girmesinin önünü açmıştı. Bu karar ana muhalefetin talebi ve okullara başörtüsü ile girilmemesini savunan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nın (KTÖS) düzenlediği eylemler sonucu Başbakanlık geri adım atarak tüzük kararını geri çektiğini açıkladı. Böylelikle ortaokullarda öğrencilerin başörtülü girip girmeyecekler tamamen okulların inisiyatifine bırakılmış oldu.

Haberin Devamı

AK PARTİ MKYK'DA MASAYA YATIRILDI

KKTC'de başörtülü bir öğrencinin okula girişinin engellenmesi ve daha sonra Bakanlar Kurulunun liselerde öğrencilerin inançları gereği başörtüsü takmasını serbest bırakan tüzük değişikliği yapması ve bu karara karşı bazı sendikaların eylem başlatması, AK Parti MKYK'da masaya yatırıldı.

"HADLERİNİ BİLMİYORLAR"

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan hadiseye tepki göstererek "Bu, hadsizliktir. Önümüzdeki günlerde KKTC'ye bir ziyaret yapacağız. Gerekli mesajları orada vereceğiz. Bunları sıkılamazsan hadlerini bilmiyorlar" dedi.

Ticari kredi faiz oranları açıklandı

Motorine zam geldi, fiyatlar güncellendi: Güncel akaryakıt fiyatları

Polis baskın yaptı: Tesettür mağazası gibi görünen yerden bakın ne çıktı!