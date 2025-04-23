Motorine zam geldi, fiyatlar güncellendi: Güncel akaryakıt fiyatları

FİYATLAR NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında işlem gören işlenmiş petrol ürünlerinin ortalama fiyatları ile döviz kurlarındaki değişimler dikkate alınarak hesaplanıyor. Rafineriler tarafından yapılan bu hesaplama sonucunda belirlenen fiyatlar, dağıtım firmaları tarafından uygulanıyor. Rekabet koşulları ve serbest piyasa dinamikleri nedeniyle farklı şehirlerde ve şirketlerde fiyatlarda küçük değişiklikler olabiliyor.