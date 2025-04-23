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Polis baskın yaptı: Tesettür mağazası gibi görünen yerden bakın ne çıktı!

Kadın giyim mağazasından gelen tuhaf kokudan şüphelenen mahalle sakinleri, polise ihbarda bulundu. Şikayet üzerine polis baskın yaptı. Tesettür mağazası gibi görünen yerden bakın ne çıktı!

Polis baskın yaptı: Tesettür mağazası gibi görünen yerden bakın ne çıktı!
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Polis baskın yaptı: Tesettür mağazası gibi görünen yerden bakın ne çıktı!

Kadın giyim mağazasından gelen tuhaf kokudan şüphelenen mahalle sakinleri, polise ihbarda bulundu. Şikayet üzerine polis baskın yaptı. Tesettür mağazası gibi görünen yerden bakın ne çıktı!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 6 katlı bir binanın giriş katındaki kadın giyim mağazasının, aslında uyuşturucu üretim tesisi olduğu ortaya çıktı. Mahalle sakinlerinin yayılan kokulardan şüphelenip polise ihbarda bulunmasıyla gerçek gün yüzüne çıktı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 6 katlı binanın girişindeki iş yerini takibe alan güven timleri, yaptığı baskında mağaza süsü verilmiş uyuşturucu üretim tesisini ortaya çıkardı.

Polis baskın yaptı: Tesettür mağazası gibi görünen yerden bakın ne çıktı!

DIŞARIDAN MAĞAZA, İÇERİDEN UYUŞTURUCU YUVASI

Kadın giyim mağazasından gelen tuhaf kokudan şüphelenen mahalle sakinleri, polise ihbarda bulundu. Polis, kokunun geldiği mağazaya bir operasyon düzenledi ve giyim mağazası olarak bilinen yerin uyuşturucu üretim tesisi olduğu anlaşıldı.

SAKSILARA EKMİŞLER

Ekol TV'den Büşra Seyis'in özel haberine göre; kokunun kaynağına yönelen güven timleri, saksılara ekilmiş uyuşturucu maddeler ve kimyasal destekli yetiştirme sistemi ele geçirdi. Uyuşturucu madde imha edilmek üzere götürülürken mağaza kapatıldı.

"KOKU DIŞARI GELİYOR"

Konuyla ilgili Ekol TV mikrofonlarına açıklamalarda bulunan bir mahalle sakini, "Burası kapalıymış, her yerini kapatmışlar, izole etmişler. Yani buradan koku falan çıkma şansı yokmuş. Dün kuvvet güçleri artık oraları temizlemişler, açmışlar her yeri. Ondan sebep koku dışarıya geliyor" ifadelerini kullandı.

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