Ticari kredi faiz oranları açıklandı

Enflasyon düzeltmesi işlemlerinde kullanılacak 2025 Ocak, 2025 Şubat ve 2025 Mart aylarına ait ortalama ticari kredi faiz oranları belirlendi.
Gelir İdaresi Başkanlığı "Enflasyon düzeltmesi işlemlerinde kullanılacak ortalama ticari kredi faiz oranları belirlendi" açıklamasında bulundu.
Enflasyon düzeltmesi işlemlerinde kullanılacak 2025/Ocak, 2025/Şubat ve 2025/Mart aylarına ait ortalama ticari kredi faiz oranları belirlendi.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu dönemler için ortalama ticari kredi faiz oranları şu şekilde: