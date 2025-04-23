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Ticari kredi faiz oranları açıklandı

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Ticari kredi faiz oranları açıklandı
Enflasyon düzeltmesi işlemlerinde kullanılacak 2025 Ocak, 2025 Şubat ve 2025 Mart aylarına ait ortalama ticari kredi faiz oranları belirlendi.
Ticari kredi faiz oranları açıklandı 1 15

Enflasyon düzeltmesi işlemlerinde kullanılacak 2025 Ocak, 2025 Şubat ve 2025 Mart aylarına ait ortalama ticari kredi faiz oranları belirlendi.

Ticari kredi faiz oranları açıklandı 2 25

Gelir İdaresi Başkanlığı "Enflasyon düzeltmesi işlemlerinde kullanılacak ortalama ticari kredi faiz oranları belirlendi" açıklamasında bulundu.

Ticari kredi faiz oranları açıklandı 3 35

Enflasyon düzeltmesi işlemlerinde kullanılacak 2025/Ocak, 2025/Şubat ve 2025/Mart aylarına ait ortalama ticari kredi faiz oranları belirlendi.

Ticari kredi faiz oranları açıklandı 4 45

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu dönemler için ortalama ticari kredi faiz oranları şu şekilde:

Ticari kredi faiz oranları açıklandı 5 55
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