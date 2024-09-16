Kırmızı et fiyatları fırladı! Serbest piyasada kırmızı et fiyatları ne kadar oldu

Kırmızı et piyasasındaki son gelişmeler açıklandı. Kurban bayramı sonrası düşen fiyatlar Türkiye'de zamlarla gündeme geliyor. Kuzu eti fiyatları, son zamanlarda dana eti fiyatlarındaki düşüşlere göre daha fazla zam aldı.

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Vatandaşlar ise kırmızı et fiyatlarını araştırıyor.. UKON'dan elde edilen verileri sizin için derledik.

Serbest piyasada kırmızı et fiyatındaki hareketlilik devam ediyor. UKON'un haftalık fiyat listesi yayınlandı. Türkiye'de yedi bölgedeki dana karkas kesim fiyatları açıklandı. Ayrıca, kuzu eti kesim fiyatlarını açıkladı.