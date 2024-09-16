İstanbul'un göbeğinde zincirleme kaza! 2 kişiye mezar oldu

Otoyolun İSTOÇ mevkisi Ankara istikametinde üç aracın karıştığı maddi hasarlı bir trafik kazası meydana geldi.



Bu araçların sürücülerinin kazayı kaydettikleri sırada aynı yönde ilerleyen üç araba daha da çarptı ve sürücüleri ve bu araçların sürücülerini yaraladı.

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Sağlık görevlileri yaralanan altı kişiyi çevredeki hastanelere sevk etti. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen, ağır yaralanan N.G. kurtarılamadı. Yaralılardan H.G'nin durumu ağırdı.



Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönündeki üç şerit kapatılırken, trafik süre boyunca tek şeritten geçti.



Yol temizlendikten ve araçların çekiciyle kaldırılmasından sonra trafik akışı normale döndü.