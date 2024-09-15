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GSS borcu silinir mi, GSS borç öğrenme, GSS testi için eve geliyorlar mı?

Gelir testi yapan kişilerin G0 sonucu alması halinde borçlarının silinip silinmediği merak ediliyor. Gelir testinin sonuçlarını ve borçların silindiği durumları sizler için derledik.

GSS borcu silinir mi, GSS borç öğrenme, GSS testi için eve geliyorlar mı?
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Gelir testi, genel sağlık sigortası kapsamında olmayan vatandaşların ve aile bireylerinin gelirlerini belirleyerek sağlık hizmetlerinden yararlanmalarına izin veren bir sınavdır. Gelir testi yaptırarak genel sağlık sigortası kapsamında olmayan kişiler sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilir. Bu, çalışmayan, 65 yaşından büyük, iş yeri sahibi olmayan, harp ya da vazife malullüğü aylığı veya işsizlik ödeneği gibi geliri olmayan kişiler için geçerlidir.

Gelir Testi Sonuçlarının Sınıflandırması Nasıl Olur?

Gelir testine tabi tutulan kişiler, yapılan gelir testinin neticesinde tespit edilen aylık gelir durumuna göre dört farklı sınıfta değerlendirilir. Bu sınıflandırmalar ve sınıflandırmaların ne anlama geldiği ise şu şekilde açıklanmıştır;

G0 Test Sonucu: Geliri aylık brüt asgari ücretin üçte birinden az olanlar

G1 Test Sonucu: Geliri aylık brüt asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kalan olanlar

G2 Test Sonucu: Geliri aylık brüt asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olanlar

G3 Test Sonucu: Geliri alık brüt asgari ücretin iki katından fazla olanlar

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Hangi Hallerde GSS Borcu Silinir?

Gelir testinin sonuçlarına göre, belirli durumlarda bireylerin genel sağlık sigortası borcunun silinmesi mümkündür.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından resen genel sağlık sigortası kapsamına alındığı için adına prim borcu tahakkuk eden kişinin sonradan resen genel sağlık sigortası kapsamına alınması gereken kişilerden olmadığının anlaşılması halinde, resen genel sağlık sigortası tescil işlemi iptal edilir. Bu nedenle borcu da silinir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından resen genel sağlık sigortası kapsamına alınan kişiye, gelir testine başvurması gerektiği konusunda bir yazı gönderilmesi gerekir. Bu yazının kendisine veya yakınına tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde gelir testine başvurulması gerekir. Gelir testi sonucunda, ailenin kişi başına düşen aylık gelirinin brüt asgari ücretin üçte birinden az olması durumunda, resen genel sağlık sigortası tescil işlemi, primlerin silinmesi ile sonuçlanır.

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