Benzine zam var mı? 15 Eylül güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları, küresel piyasalardaki değişiklikler ve döviz kurlarındaki ani yükseliş ve düşüşlerden etkilenmeye devam ediyor. ÖTV zamları, benzin ve diğer yakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.



15 Eylül 2024'e kadar İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar olacak? 15 Eylül 2024 Pazar gününe ilişkin benzin ve diğer yakıt fiyatları şu şekildedir.

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15 Eylül güncel akaryakıt fiyatları

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 41.53 TL

Motorin litre fiyatı: 41,74 TL

LPG litre fiyatı: 25.15 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 41.41 TL

Motorin litre fiyatı: 41,66 TL

LPG litre fiyatı: 24.61 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 41.86 TL

Motorin litre fiyatı: 42,15 TL

LPG litre fiyatı: 25.16 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 42.31 TL

Motorin litre fiyatı: 42,66 TL

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LPG litre fiyatı: 24.91 TL