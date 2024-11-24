Kirasını ödeyemeyenler sokağa çıktı! Binlerce insan isyan etti

İspanya'nın Barselona kentinde, ev kiralarının yüksek olması nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan binlerce insan meydanlara döküldü.



Katalonya özerk bölgesinin Girona, Lleida ve Tarragona gibi kentlerinden otobüslerle Barselona'ya gelen kalabalık gruplar da gösteriye katıldı. Barselona'daki Kiracılar Sendikası başta olmak üzere 4 bin kadar sivil toplum kuruluşu gösteriye katıldı.

İnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor! Asla o mesajlara tıklamayın

O şehir beyaza büründü! Ekipler sabaha kadar çalışacak

Cemal Enginyurt, Erdoğan'a seslendi çağrıda bulundu! "Bu sesi duy"





Artık sona erdi. Katalanlar, "Herkes için onurlu bir oda için kiraları düşürün" pankartının arkasında yürüyerek, son yıllarda artan ev kiralarını protesto etti.



Katalonya Konut Ajansı, 2024'ün ikinci çeyreğinde Barselona'da kira sözleşmelerinin 2014'ün aynı dönemine göre neredeyse yüzde yetmiş daha yüksek olduğunu bildirdi.



