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Kirasını ödeyemeyenler sokağa çıktı! Binlerce insan isyan etti

On binlerce kişi, yüksek kiralardan dolayı geçim sıkıntısı yaşayan Kiracılar Sendikasının çağrısına katılarak eylem yaptı.

Kirasını ödeyemeyenler sokağa çıktı! Binlerce insan isyan etti
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İspanya'nın Barselona kentinde, ev kiralarının yüksek olması nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan binlerce insan meydanlara döküldü.

Katalonya özerk bölgesinin Girona, Lleida ve Tarragona gibi kentlerinden otobüslerle Barselona'ya gelen kalabalık gruplar da gösteriye katıldı. Barselona'daki Kiracılar Sendikası başta olmak üzere 4 bin kadar sivil toplum kuruluşu gösteriye katıldı.

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Artık sona erdi. Katalanlar, "Herkes için onurlu bir oda için kiraları düşürün" pankartının arkasında yürüyerek, son yıllarda artan ev kiralarını protesto etti.

Katalonya Konut Ajansı, 2024'ün ikinci çeyreğinde Barselona'da kira sözleşmelerinin 2014'ün aynı dönemine göre neredeyse yüzde yetmiş daha yüksek olduğunu bildirdi.

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