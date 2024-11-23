Cemal Enginyurt'tan Erdoğan'a için flaş sözler! "Bana bile bunu yaptırdın sen"

Bağımsız milletvekili Cemal Enginyurt, Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı işçilerini ziyaret ederek, Recep Tayyip Erdoğan'ın bu zulmü sona erdirmesini istedi. Uzun, "Kırk beş yıllık Cemal Enginyurt'a bile komünist sloganlar attırmaya başladın" diye eleştirirken, "Bu cesaret bütün ülkeye, bütün ülkenin her köşesine, hak hukuk mücadelesi veren herkese bulaşacaktır" dedi. Bütün ülkeye yayılacak" diye belirtti.



"ERDOĞAN, BU SESİ DUY"



İşçilerle görüştükten sonra Cemal Enginyurt açıklamalarda bulundu:

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Bu insanların burada toplanma nedeni sadece ekmek ve vatan meselesidir. Çayırhan termik santrali vatandır, satılamaz diyor. Çayırhan termik santralinin satışı yeterli olmayacak. Recep Tayyip Erdoğan'a hitap ediyorum. Siz de Recep Tayyip Erdoğan gibi evlat sahibisiniz. Ayrıca torun sahibisiniz. Bu çocuklar, Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağında babaları için bugün yağan yağmurda yağacak karda, "Babamızın ekmeğini elinden alma Erdoğan amca" diyor. Babamıza bak. Nallıhan, Beypazarı ve Çayırhan'daki termik santraller sizin için önemlidir. Burayı peşkeş çekme iddiasındalar. Eğer bu ses duyulmazsa, buraları satanlar sorumludur, ancak buraları alanlar da sorumludur.