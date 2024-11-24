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O şehir beyaza büründü! Ekipler sabaha kadar çalışacak

Ankara, beklenen kar yağışı için hazırlıklara başladı. Karla mücadele için Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri aralıksız çalışıyor.

O şehir beyaza büründü! Ekipler sabaha kadar çalışacak
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Akşam saatlerinde Ankara'da beklenen kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının sıfıra yaklaşmasıyla birlikte başkentin yüksek bölgelerinde kar yağışı oldu.

Kar yağışının şiddeti arttıkça şehrin yüksek kesimleri beyazlaştı. Kar yağışının kentin önemli bir kısmında yoğun olacağı tahmin ediliyor.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Konuyla ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi şu açıklamayı yaptı:

Ankara'nın tamamında etkili olan kar yağışına karşı ekiplerimiz aralıksız karla mücadele etmeye devam ediyor. Vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşımlarını sağlamak için tüm gücümüzle göreve hazırız.

Ayrıca, https://kartakip.ankara.Vatandaşların bel.tr adresinden takip edebileceği bildirildi.

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