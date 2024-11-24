İnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor! Asla o mesajlara tıklamayın

Pandemi sonrası yaygınlaşmaya başlayan internet alışverişi hem insanların yararına hem de zararına işliyor. E ticaret artık hayatımızın bir parçası olmasına rağmen, tehlikeli yönleri de taşır.



Ticaret Bakanlığı, yurt dışından hızlı kargo ya da posta yoluyla Türkiye'ye gelen gönderilerle ilgili dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin vatandaşları uyardı.

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MESAJ TUZAĞINA DÜŞMEYİN

Açıklama, dolandırıcıların, "Gümrükte gönderiniz var", "Gümrükte gönderiniz takıldı", "Gönderinizin içeriğinde yasa dışı madde tespit edildiğinden hakkınızda yasal işlem yapılacaktır" ve "Kargonuz teslim edilemediğinden teslimi için ek ücret ödenmesi gerekmektedir" gibi sahte ve aldatıcı mesajlar gönderdiklerine dikkat çekti." açıklamalarına yer verildi.