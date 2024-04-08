Kıdemli analistten altın ve Bitcoin’e geniş çerçeveden bakış: Altının yükselişine dikkat çekti

Altın savunucusu Peter Schiff, bitcoin'i eleştirmek ve altını tanıtmak için geçen haftaki piyasa hareketlerini öne çıkardı. Altın fiyatları beklenenden daha güçlü bir artış yaşadı.

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Schiff, geçtiğimiz hafta Cuma günü bir gönderide altının %4, gümüşün %10 arttığını aktardı. Altın madenciliği ETF'lerinin (GDX ve GDXJ) sırasıyla %7 ve %8 arttığını, Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF'ler) %5 ve Microstrategy'nin hisse senedinin (MSTR) %16 düştüğünü vurguladı.

Schiff'in gönderisi hakkında yorum yapan kıdemli tüccar Peter Brandt şunları yazdı:

“Hadi Peter, işleri daha geniş bir perspektife koy. Ben de altını severim. Ama BTC’nin başlangıcından bu yana daha iyi oldu?”

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Vokal bir Bitcoin savunucusu olan Brandt, BTC'nin birincil değer deposu olarak geleneksel para birimini değiştirmek için yarıştığına inanıyor. Şubat ayında, mevcut boğa piyasası döngüsü için bitcoin fiyat hedefini 200 bin dolara yükseltti. Schiff ayrıca şu yorumu yaptı;

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“Bitcoin'in mevcut piyasa değerinin %90'ını kaybetme olasılığı, altının piyasa değerinin %90'ını daha biriktirmekten çok daha fazladır.”

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