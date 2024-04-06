Fed faizleri ne zaman indirecek? Fed swaps, tahminlerini Eylül’e kadar erteledi

ABD tarafından yayınlanan beklenenden daha güçlü iş raporu Çalışma İstatistikleri Bürosu, hisse senedi ve kripto piyasası yatırımcıları arasında endişeleri dile getirdi. Fed takası şimdi Haziran ve Temmuz aylarındaki faiz indirimlerinin tablodan uzak olduğunu gösteriyor. Federal Rezerv, Eylül ayında faiz indirimlerine başlayabilir.

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GÜÇLÜ İŞ VERİLERİNİN ARDINDAN EYLÜL AYINDA FAİZ BEKLENTİSİ

Faiz indirimi bahisleri şimdi Temmuz yerine Eylül'ün tamamen fiyatlı olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, takas piyasasından ilk alım, Fed'in elinde oturmak ve enflasyonun daha da soğumasını beklemek için daha fazla zamanı olmasıdır. Tüm TÜFE, ÜFE ve PCE enflasyonu en son sürümde daha sıcak geldi.

ABD ekonomisi, Şubat ayında aşağı doğru revize edilmiş 270 bin ve 200 bin piyasa tahminlerine kıyasla, Mart 2024'te on ayın en yüksek olduğu 303 bin iş eklediği için esnek olmaya devam ediyor.

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İşsizlik oranı da piyasa tahminlerini kaçırdı ve %3,9'dan %3,8'e düştü. Bu, ABD iş piyasasının yeterince güçlü kaldığını ve Fed'in faiz oranlarını düşürmeye karar vermesi için daha fazla zaman verdiğini gösteriyor.

HİSSELER SENETLERİ KARARSIZ

ABD hisseleri S&P 500'ün %0,4 artması, Dow Jones'un 50 puan ve Nasdaq'ın %0,5'in kazanmasıyla yüksek seviyelere yükseldi. Bitcoin fiyatı, güçlü iş raporunun ardından kısa bir süre için 66.000 doların altına düştü.

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ABD doları endeksi (DXY), veriler daha sıkı işgücü piyasasını gösterdiği için 104,60'ın üzerine yükseldi. Neel Kashkari ve Jerome Powell da dahil olmak üzere Federal Rezerv yetkilileri, herhangi bir faiz indirimi düşünmeden önce daha fazla enflasyon verisine duyulan ihtiyacı vurguladı.

Powell, Fed'in oranları ayarlamadan önce enflasyonun %2 hedefinde dengelendiğine dair ek kanıt gerektireceğini belirtti.

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