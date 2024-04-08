Bayram tatilinde çalışan herkesi kapsıyor! SGK uzmanı açıkladı! Asgari ücretli ek 2 bin TL ücret alcak

Bayram tatilinde çalışan herkesi kapsıyor! Mesai ücreti hesabı ortaya çıktı. Bayramda çalışmak durumunda kalanlar için SGK Uzmanı Özgür Erdursun, maaşlara ek ödenecek bayram mesaisinde ödenecek rakamı tek tek açıkladı. Peki, Bayram mesaisi nasıl hesaplanır? İşte çalışanın mayıs maaşı ve ek ödemeleri…

UZMAN İSİM AÇIKLADI!



Ramazan Bayramı’nda kamuda 9 günlük tatil ilan edildi. Ancak tatil yapmayıp çalışmaya devam edecek pek çok sektör ve iş alanı bulunuyor. Bayramda bazı kritik işlerde mesailer sürecek. Nöbet çizelgeler şimdiden oluşturuldu. Mayıs maaşında bayramla birlikte asgari ücretlinin 2 bin liraya varan ek ödemesi çıkıyor. Bayramda izin yapmayıp görev nedeniyle çalışacaklar mesailerin hesaplama detaylarını araştırıyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun Ramazan Bayramı arifesi ile bayram günlerinde ortaya çıkacak farkı tek tek hesapladı.

ASGARİ ÇALIŞANLARA EK 2 BİN TL

Bu yıl 10-12 Nisan tarihlerinde idrak edilecek olan 2024 Ramazan Bayramı öncesinde bayram tatili başlayacak. Ramazan Bayramı arefesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu 9 Nisan arefe günü idari izin olarak kararlaştırıldı. Buna göre; Bayram tatili 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona erecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, Ramazan Bayramı tatilin 9 güne çıkarılması sonrası çalışanların ne kadar mesai ücreti alacaklarını hesapladı.

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İşte bayram mesai ücreti hesabı...

"Ramazan bayramı 3.5 gündür. Ramazan bayramı 3.5 gün ayrıca 1.5 gün idari izin ve hafta tatili ile 9 gün olarak ilan edilse de bu tatilden kamu çalışanları dışında özel sektör çalışanları faydalanamayacaktır.

Salı günü arife yarım gün, çarşamba, perşembe, cuma bayram tam gün bayram tatili olacak. Yani bayram tatili özel sektör çalışanları için 3.5 gündür.

Asgari Ücretle çalışan bir kişinin günlük ücreti net 566,74 TL'dir. Bayramda 3.5 gün tam çalışan kişi normal ücretine ilave olarak 1.983.58 TL ilave ücreti alacak.