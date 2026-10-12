Altın piyasası yeni haftada hareketlendi: Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL?

FED'İN YOL HARİTASI İÇİN TÜFE VE ÜFE VERİLERİ TAKİP EDİLİYOR

Geleneksel finansal araçlar arasında altın, enflasyona karşı koruyucu bir liman olarak görülse de yüksek faiz ortamı, getiri sunmayan bu değerli madenin cazibesini baskılayabiliyor. Bu doğrultuda piyasa aktörleri, Fed’in izleyeceği patikayı netleştirmesi beklenen Çarşamba günkü ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine kilitlendi. Haftanın ilerleyen günlerinde, Perşembe günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile perakende satış rakamları da yakından izlenecek.

Diğer yandan, Orta Doğu bölgesinde devam eden gerilimler ve yükselen yaşam maliyetlerinin hanehalkı harcamaları üzerindeki baskısı sebebiyle ABD’de tüketici güveninin Ekim ayı başlarında gerilemeyi sürdürdüğü kaydedildi.