Altın piyasası yeni haftada hareketlendi: Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL?
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12 Ekim 2026 11:07
Altın piyasası yeni haftada hareketlendi: ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu enerji ateşkesi, petrol fiyatlarındaki gerileme ve doların zayıflamasıyla yeni haftaya yükselişle başladı. Peki, bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...
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Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu enerji ateşkesi, petrol fiyatlarındaki gerileme ve doların zayıflamasıyla yeni haftaya yükselişle başladı. Ons altın 4 bin 197 dolara, gram altın ise 6 bin 657 liraya yükselirken yatırımcılar, Fed’in faiz politikasına yön verecek ABD enflasyon verilerine odaklandı.
Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bir sonraki faiz hamlesine dair net ipuçları edinebilmek amacıyla bu hafta açıklanması beklenen kritik enflasyon göstergelerine odaklandı. Küresel piyasalarda ABD dolarının güç kaybetmesi ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin sunduğu zeminle birlikte değerli metaller haftaya kazanımlarla giriş yaptı.
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Günün ilk saatlerinde ons altın, 2 Ekim tarihinden bu yana kaydedilen en yüksek seviyeyi gördükten sonra sabah saat 08:00 itibarıyla yüzde 0,10 oranında artışla 4 bin 197 dolar seviyesinden işlem gördü. İç piyasada ise gram altın, yüzde 0,18 prim kazanarak 6 bin 657 lira seviyelerine ulaştı.
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ENERJİ ATEŞKESİ VE DÜŞEN DÖVİZ KURU DEĞERLİ METALLERİ CAZİP KILDI
Piyasalardaki Fiyatlama Dinamiklerinde Uluslararası Diplomatik Temaslar Da Önemli Rol Oynuyor. ABD Başkanı Trump, Pazar günü yaptığı değerlendirmede taraflar arasında derhal yürürlüğe girecek bir enerji ateşkesinin ilan edildiğini duyurdu; Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise sürecin detaylarını incelemek üzere beklediklerini aktardı.
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Açıklamaların ardından Rusya’dan dünya pazarlarına daha fazla petrol arz edileceği beklentisi ham petrol fiyatlarını aşağı çekerken, ABD dolarındaki ivme kaybı ise dolar bazlı fiyatlanan kıymetli madenleri farklı para birimlerine sahip yatırımcılar açısından daha cazip bir alternatif haline getirdi.
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FED'İN YOL HARİTASI İÇİN TÜFE VE ÜFE VERİLERİ TAKİP EDİLİYOR
Geleneksel finansal araçlar arasında altın, enflasyona karşı koruyucu bir liman olarak görülse de yüksek faiz ortamı, getiri sunmayan bu değerli madenin cazibesini baskılayabiliyor. Bu doğrultuda piyasa aktörleri, Fed’in izleyeceği patikayı netleştirmesi beklenen Çarşamba günkü ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine kilitlendi. Haftanın ilerleyen günlerinde, Perşembe günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile perakende satış rakamları da yakından izlenecek.
Diğer yandan, Orta Doğu bölgesinde devam eden gerilimler ve yükselen yaşam maliyetlerinin hanehalkı harcamaları üzerindeki baskısı sebebiyle ABD’de tüketici güveninin Ekim ayı başlarında gerilemeyi sürdürdüğü kaydedildi.
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DİĞER KIYMETLİ MADENLERDE DE YUKARI YÖNLÜ SEYİR HAKİM
Altındaki yukarı yönlü eğilim diğer kıymetli madenler piyasasına da olumlu yansıdı. Piyasada pozitif bir tablo gözlenirken spot gümüş yüzde 0,33 artışla ons başına 61 dolar seviyesinden alıcı buldu. Platin yüzde 0,64 tırmanarak 1698 dolara çıkarken, paladyum ise yüzde 0,22 primle 1156 dolar seviyesine yükseldi.