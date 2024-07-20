Kıbrıs Barış Harekat’ında önemli mesajlar: “Kuzey Kıbrıs bizim göz bebeğimiz..”

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıldönümü etkinliklerle anılıyor. Kıbrıs’ta düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da katıldı. Kuzey Kıbrıs’tan çok önemli mesajlar veren Erdoğan, vatandaşların gönlünü fethetti.

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Kıbrıs Barış Harekat’ında önemli mesajlar: “Kuzey Kıbrıs bizim göz bebeğimiz..”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) temasları kapsamında ilk olarak Lefkoşa’daki Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan ve anıt özel defterini imzaladı.

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Daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni’ne katıldı. Cumartesi günü düzenlenen etkinlikte Devlet Bahçeli ve Özgür Özel’de katılım gösterdi.

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CUMHURBAŞKANI’NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC’de düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni’ne katıldı. Katılım gösterdiği etkinlikte konuşan Erdoğan, “Kıbrıs Türkü’nün haksız ve hukuksuz şekilde maruz bırakıldığı izolasyonun kırılması, ambargonun kaldırılması için çabalarımız daha da artacaktır. Şehitlerimizin kanları üzerinde kurulan KKTC’nin güçlü, müreffeh, itibarlı bir devlet hâline gelmesi için desteğimiz bakidir” dedi.

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KUZEY KIBRIS GÖZ BEBEĞİMİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın mimarları olan dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’i, Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı ve son nefesine kadar Kıbrıs davası için mücadele eden Alparslan Türkeş ile diğer devlet ve siyaset adamlarını rahmetle andı. Erdoğan,

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“Burada öncelikle bir hususu ifade etmek isterim. Bugün, tıpkı yarım asır önce olduğu gibi yine tek yüreğiz, tek bileğiniz. Ana vatan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak sırt sırtayız. İktidar, muhalefet ayrımı olmadan bugün burada bulunmamız, Türkiye’nin ve Türk milletinin Kıbrıs davasına verdiği önemin göstergesidir.

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Kuzey Kıbrıs bizim göz bebeğimizdir, canımızdan bir parçadır. Burası bize sadece şehitlerimizin değil aynı zamanda Hazreti Osman’ın, sahabenin, bu toprakları fetheden kahraman ecdadımızın da emanetidir. İnşallah bu emanete sıkı sıkıya sahip çıkmayı sürdüreceğiz.”

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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