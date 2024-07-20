Siber kesinti hisseleri dibe yolladı: Havayolları şirketleri düştü…

CrowdStrike'ı içeren büyük bir hata, havayolları da dahil olmak üzere birçok sektörde yaygın BT kesintilerine neden oldu. Türkiye ve dünya genelinde büyük problem oldu.

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Siber kesinti hisseleri dibe yolladı: Havayolları şirketleri düştü…

Siber güvenlik firması CrowdStrike'daki (NASDAQ: CRWD) büyük yazılım aksaklığı, birden fazla sektörde yaygın BT kesintilerini tetikleyerek önemli aksaklıklara ve finansal yansımalara neden oldu.

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19 Temmuz 2024 Cuma günü meydana gelen olay, bankacılık, sağlık, yayıncılık ve havayolları dahil olmak üzere çeşitli sektörleri etkiledi. Sonuç olarak, havayolu hisseleri önemli bir darbe aldı ve bazı taşıyıcılar hisse fiyatlarında çift haneli yüzde düşüşleri yaşadı.

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CROWDSTRİKE KESİNTİSİ KÜRESEL AKSAKLIKLARA NEDEN OLUYOR

Uç nokta güvenliği konusunda uzmanlaşmış Teksas merkezli bir siber güvenlik satıcısı olan CrowdStrike, Falcon ürünü için bir yazılım güncellemesinde kritik bir hata yaşadı.

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Çok sayıda Fortune 500 hizmet veren şirket, güncellemesinin yaygın Windows çökmelerine neden olduğunu ve etkilenen makinelerde kötü şöhretli "mavi ekranı" ile sonuçlandığını gördü. CrowdStrike CEO'su George Kurtz, olayın bir güvenlik ihlali veya siber saldırı değil, teknik bir arıza olduğunu vurguladı.

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HAVAYOLU HİSSE SENETLERİ DÜŞTÜ

Siber kesinti uçuş iptalleri havayolu stoklarını ciddi şekilde etkiledi. Büyük taşıyıcılar, yatırımcıların habere tepki vermesiyle hisse fiyatlarının düştüğünü gördü. Delta Air Lines (NYSE: DAL) %1.29 düşüş yaşarken, United Airlines (NYSE: UAL) %1.1 düştü. American Airlines (NYSE: AAL) %0,66 düştü.

Southwest Airlines (NYSE: LUV) %0.95 düşüş, JetBlue Airways (NYSE: JBLU) %1.16 ve Frontier Group Holdings (NYSE: ULCC) %1.9 düşüş yaşadı.

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