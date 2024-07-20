Timur Cihantimur’a ceza evi şoku! Dayak yedi, dişleri kırıldı

Timur Cihantimur, İstanbul'da ehliyetsiz bir araç kullanarak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston kentinde tutuklandı. Cihantimur, Newark Çocuk Koruyucu Gözetim Birimi'ndeki üç mahkum tarafından dövüldü. Avukatı Cihantimur'un yüzüne yumruk darbeleri aldığını, kafasına vurulduğunu, dudağının patladığını ve dişlerinin kırıldığını söyledi.

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Timur Cihantimur’a ceza evi şoku! Dayak yedi, dişleri kırıldı

İstanbul'da ehliyetsiz bir araç kullanarak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur, ABD'nin Boston kentinde yargılanıyor. Cihantimur, Newark Çocuk Koruyucu Gözetim Birimi'ndeki üç mahkum tarafından dövüldü. Avukatı Cihantimur'un yüzüne yumruk darbeleri aldığını, kafasına vurulduğunu, dudağının patladığını ve dişlerinin kırıldığını söyledi.

Timur Cihantimur'e cezaevinde saldırı: İstanbul'da ehliyetsiz olarak kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur, ABD'nin Boston kentinde tutuklandı. Dudağı patladı ve dişleri kırıldı.

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Cihantimur'un avukatı, mahkeme dosyasına sunulan "Acil Tahliye Talebi" dilekçesinde saldırının ayrıntılarına dikkat çekti.

Dişleri kırıldı, dudağı patladı

Bir dilekçede Avukat Victoria Kelleher, Cihantimur'un üç çocuk tarafından darp edildiğini, yüzüne yumruk darbeleri aldığını, kafasına vurulduğunu, dudağının patladığını ve dişlerinin kırıldığını bildirdi.

Dilekçede Avukat, Cihantimur'un telefon kuyruğunda beklerken kasıtlı olarak saldırıya uğradığını belirtti. Mahkeme dilekçesine göre, Avukat Kelleher, Cihantimur'a telefon sırası geldiğinde diğer mahkumlardan birinin telefonu kendisinin kullanacağını söylemesi üzerine saldırının gerçekleştiğini belirtti.

Avukat Kelleher, tutuklu Timur Cihantimur'un hemen serbest bırakılmasını ve teyzesi ve amcasının gözetimine verilmesini talep etti.

Avukat Kelleher, dilekçede Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur ile telefon görüşmesi yapamadığını belirtti. Tesisin yurtdışı aramalara da izin vermediğini de belirtti. Kelleher, bunun müvekilinde önemli psikolojik sorunlara yol açtığını belirtti. Keleher, "Newark'taki ciddi suçları nedeniyle kefaletle serbest bırakılmayan tutukluları barındıran bu tesis Cihantimur için güvenli bir yer değil" dedi. Değişen koşullar ve yeni endişeler göz önüne alındığında Cihantimur'un serbest bırakılmasını acilen talep ediyoruz” dedi.

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