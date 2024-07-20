Avrupa çifte standart uygulamıştı: EURO 2024’ün taraftar anketi: Mert Müldür’ün golü seçildi…

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası’na damga vuran Millilerimiz, her alanda birinci olduğunu gösteriyor. UEFA ve Avrupa’nın oyunlarına karşın taraftar anketi en iyi 3 golden ikisinde Türkiye’ye yer verdi.

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Avrupa çifte standart uygulamıştı: EURO 2024’ün taraftar anketi: Mert Müldür’ün golü seçildi…

A milli Futbol Takımımız, Almanya’da düzenlenen turnuvada çeyrek final oynayarak elenmişti. Ancak oynadığı futbol ve güzel gollerle Türkiye, turnuvaya damga vurdu. Sahada futbolcular, stat ve dışarı da ise taraftarlar Avrupa’yı adeta inletmişti.

Turnuvanın tamamlanmasıyla beraber en iyi goller ve en iyi 11 takımı belli oldu. Ancak Avrupa ve UEFA, çifte standartına devam etti. Türkiye’den hiçbir oyuncuya yer vermedi.

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TARAFTAR DOĞRU OLANI SEÇTİ

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) turnuvanın en güzel golünün seçilmesi adına UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen taraftar anketi sona erdi.

A Milli Takımımızın F Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiği müsabakanın 25. dakikasında, futbolcumuz Mert Müldür'ün ceza sahası çizgisi üzerinden gelişine şık bir vole ile rakip fileleri havalandırarak takımımızı öne geçirdiği gol, taraftarların oylaması sonucunda turnuvanın en güzel golü seçildi.

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ARDA’NIN GOLÜ ÜÇÜNCÜ OLDU

Öte yandan, aynı karşılaşmanın 65. dakikasında bir diğer millî futbolcumuz Arda Güler'in ceza sahası dışından yaptığı kavisli vuruşla topu uzak köşeden filelerle buluşturarak takımımızı tekrar öne geçirdiği güzel gol ise, söz konusu ankette taraftarların kullandığı oylar sonucunda turnuvanın en güzel 3. golü olarak listede yer aldı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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