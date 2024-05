Son dakika! Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Finansal Okuryazarlık Platformu Lansmanı'nda konuştu.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

Okuryazarlık becerileri gerekiyor. Dijital okuryazarlık çok çok değerli. Yetmez, sağlık okuryazarlığı lazım. Medya okuryazarlığı lazım. Yapay zekayla her şeyin manipüle edilebildiği dönemde sosyal medya okuryazarlığı da önemli.

Burada önemli olan finansal okuryazarlık konusu. Aslında bizim temel eğitimin bir parçası olmak zorunda. OVP'ye bakarsanız, kalkınma planına bakarsanız burada Milli Eğitim Müfredatına, finansal okuryazarlığın önemli bileşen olduğunu vurguluyoruz.

SPK ve MEB arasında gerek protokoller, gerekse müfredata temel beceri, bir alan olarak konulması hususunu istişare ediyoruz. Finansal okuryazar olunması konusunda birlikte ne yapılabilir o yönde de çaba var.

8.6 milyon borsa yatırımcımız var dedi SPK Başkanı. 12 milyon da sermaye piyasalarında hesabı olan yatırımcılar var dedi. Bunlar büyük rakamlar. İlginç hususlar var. Borsadaki yatırımcı sayısı 4 kattan fazla artış var. 4 büyük kripto platformuna bakarsanız burada da 2020 yılında 1.2 milyon kişinin hesabı varken şimdi 18 milyon kişinin hesabı var. Burada birden fazla hesap da olabilir.

Haberin Devamı

Bu işler tüyoyla duyumla yapılacak işler değil. Yatırım işi hangi ölçekte olursa olsun bilgiye analize dayalı olmak zorunda. Bilgi kirliliği de çok. Bugün birçok kamu kuruluşu, dernekler çaba gösteriyor, bunları takdir ediyoruz. SPK'nın çabalarının önemli farkı var. Çok kapsamlı, zaten adresi SPK. SPK, sertifikalandırıyor. Burada eğitim boyutu var. Ücretsiz, herkese açık bir platform. Bunu hakkıyla yaparsanız, sınavı da iyi şekilde entegre edilmesi lazım. Kapsam, içerik itibarıyla özgün bir platform. Vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum, çok basit, çok kullanışlı. En azından verdiğimiz kararları daha sağlıklı vermemize yardımcı olacak bir platform.

Vatandaşların portföy tercihlerine saygı duyuyoruz. Kriptoda birileri oturuyor, algoritma yazıyor, değer atfediyor, borsalar üzerinden bir sürü işlem yapılıyor. Vatandaşlarımızın kaynaklarını heba etmesini istemeyiz. Kaynakların sermaye piyasalarına yönlendirilmesini tercih ederiz.

Amerika'yı Amerika yapan birçok özellik var. Bunların başında sermaye piyasalarındaki derinlik geliyor. ABD'de firmalar finansman ihtiyaçlarının 3'te 2'sini sermaye piyasalarından karşılıyorlar, Avrupa o durumda değil. Bizde finansman ihtiyacının yüzde 80'i bankacılık sektöründen temin ediliyor. 90 günden fazla mevduatını bankada tutan var mı? Genelde 30-90 günlük oluyor. 10 yıl vadeli proje kredisini vermesi için bankanın mühendislik gerekiyor. Projelere kaynakta Türkiye zorlanıyor. ABD'yi müreffeh kılan önemli faktörlerin biri sermaye piyasalarının büyüklüğüdür. Kurumların kalitesi de önemli.

Bugün dünyanın en büyük şirketlerinin önemli kısmının dünyanın dört bir köşesinden giden yetenekler tarafından inşa edildiğini biliyoruz. Türkiye'nin bu anlamda benzer avantajları olabilir. Enflasyonu düşük tek haneye indirmemiz lazım. Sermaye piyasaları çok daha güçlü şekilde öne çıkacak. SPK çok değerli, kaliteli kurum olarak bilinir. Bu sorumluluğu üstlenmesi görevi gereği.

"ENFLASYON MAYIS'TA ZİRVEYE ULAŞACAK"

Dezenflasyon programımız başarılı şekilde uygulanıyor. Aylık enflasyon rakamlarıyla hedeflerimiz örtüşmeye başladı. Mayıs ayında yıllık enflasyon yükselmeye devam edecek. Her platformda söylüyorum. Geçen sene Mayıs'ta aylık enflasyon 0'a yakın, bu yıl yüzde 3 de çıksa artışı gösteriyor. Enflasyon Mayıs ayında zirveye ulaşacak. Yaz aylarında baz etkisi, para politikası, mali politika adımları, gelirler politikasının desteğiyle enflasyon çok hızlı şekilde bu sene sonunda 30'lu rakamları görür, gelecek sene de 10'lu, bir sonraki sene de tek hane. Biz buna fiyat istikrarı diyoruz.

"BORSA OYUN ALANI DEĞİL"

SPK'ya büyük sorumluluklar düşüyor. Vatandaşımız borsada oynuyorum diyor, burası oyun alanı değil. Burası yatırım yapılan bir alan. Hisse senedi aldığınız zaman şirketi satın almış oluyorsunuz. Burası oyun alanı değil. O nedenle bilgiye dayalı, analize dayalı değerlendirmeler üzerinden kararlar vermemiz lazım. Borsada hesabınız yoksa, kriptoya bulaşmadıysanız da verdiğiniz kararlar alternatifi olan kararlardır. Her şeyin alternatif zaman maliyeti var. Bu kararları bilgiye dayalı verirsek anlamlı olur. Bileşik faiz nedir, gerçek kar nedir? Dönem dönem her seviyede bunları görebiliyoruz. Şu sektörün karı şuradan şuraya çıktı diyorlar, o dönem de enflasyon yüzde kaç? Banka şu kadar kar etti, sermayesi ne kadar, enflasyon kaç, karşılaştırın, acaba gerçekten değer yaratmışlar mı, sermaye erimiş mi? Her seviyede finansal okuryazarlık çok değerlidir. Finansal okuryazarlık, SPK'nın atması gereken konsept husus değildir.

"KOLAY PARA KAZANMA RİSKLİDİR"

Vatandaşlarımıza diyorum, kolaycı para kazanma yolları risklidir, tehlikelidir. Risk ve getiri. Biri çok getiri vaat ediyorsa bilin ki orada riskler de yüksektir. Birileri size yüksek getiri vaat ediyorsa bilin ki çok riskli faaliyettir. Tüyo ve duyumlarla hareket etmeyin.

Acil Nakit İhtiyaçlarınızda Kredi Kartı ve Taksitli Nakit Avansın Rolü

Serdar Ortaç yıllar sonra, o sanatçı için pişmanlığını dile getirdi: Allah bin belamı versin!

Altın ne kadar, 22 ayar gram, çeyrek, ons altın ne kadar! 22 Mayıs Çarşamba 2024 güncel altın fiyatları

Dört aylık hamile eşini 25 bıçak darbesiyle öldürdü! Cezası belli oldu!