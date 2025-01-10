Kartal Belediyesi'den anma koşusu: Yüzlerce Sporcu 14. Uğur Mumcu Yol Koşusu’nda Yarışacak

Kartal Belediyesi, gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun anısını yaşatmak için her yıl düzenlediği, ‘Uğur Mumcu’yu Anma Yol Koşusu’nun 14’üncüsünü gerçekleştiriyor

32 yıl önce öldürülen gazeteci Uğur Mumcu anısına düzenlenecek olan 14. Uğur Mumcu Yol Koşusu'na, Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce sporcu katılacak. 24 Ocak 1993'te Ankara'daki evinin önündeki aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu suikasta kurban giden demokrasi şehidi, araştırmacı gazeteci, hukukçu Uğur Mumcu'nun adını yaşatmak için Kartal Belediyesi tarafından başlatılan ve bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek olan ‘Uğur Mumcu Yol Koşusu’, 26 Ocak 2025 Pazar günü, saat 10.30’da Kartal Meydanı’ndan başlayacak. Koşu öncesi 08.00-10.00 saatleri arasında da kit dağıtımı yapılacak. Kayıtlar Başladı 14. Uğur Mumcu’yu Anma Yol Koşusu’na katılmak için kayıtlar, 6-19 Ocak tarihleri arasında https://bit.Iy/UgurMumcuYolKosusu linkinden yapılabilecek. 32 yıl önce katledilen gazeteci Uğur Mumcu anısına düzenlenecek olan 14. Uğur Mumcu Yol Koşusu, Kartal Meydanı’ndan start alacak. Yarışmada lisanslı ve amatör sporcular, 10 km’lik parkurda birincilik için ter dökecek. Kartal Belediyesi’nin organizasyonu, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Team Kronos iş birliği ile gerçekleştirilecek olan müsabaka, 10 klasmanda düzenlenecek. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, spora ve sporculara her daim destek olduklarını belirterek tüm sporseverleri Uğur Mumcu anısına düzenlenecek olan yol koşusuna davet etti.

Son dakika! Emevi Camii’nde izdiham çıktı: Ölü ve yaralılar var!

Ekrem İmamoğlu'na protesto: Fatih Portakalı bile çileden çıkardı!

Bakan Fidan'dan yeni çağ mesajı: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Hikayemiz yeni başlıyor...