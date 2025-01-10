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Son dakika! Emevi Camii’nde izdiham çıktı: Ölü ve yaralılar var!

Son dakika! Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan tarihi Emevi Camii’nde Cuma namazı sırasında izdiham yaşandı. İzdihamda biri çocuk en az 3 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğu belirlendi.

Son dakika! Emevi Camii’nde izdiham çıktı: Ölü ve yaralılar var!
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Son dakika! Emevi Camii’nde izdiham çıktı: Ölü ve yaralılar var!

Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan tarihi Emevi Camii’nde Cuma namazı sırasında izdiham yaşandı. İzdihamda biri çocuk en az 3 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğu belirlendi.

Son dakika! Emevi Camii’nde izdiham çıktı: Ölü ve yaralılar var!

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan tarihi Emevi Camii'nde Cuma namazı sırasında izdiham yaşandı. İzdihamda biri çocuk en az 3 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğu belirlendi.

Son dakika! Emevi Camii’nde izdiham çıktı: Ölü ve yaralılar var!

Şam’da Emevi Camisi'nde cuma namazı kılındığı sırada aşırı kalabalıktan izdiham oluştu. Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camii'nde beşinci özgür cuma namazı kılınırken izdiham yaşandı.

Son dakika! Emevi Camii’nde izdiham çıktı: Ölü ve yaralılar var!

İZDİHAM CAN ALDI

Emevi Camii'ndeki izdihamda 1'i çocuk 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Söz konusu izdihamın herkesin aynı anda ön kapıya yığılmasından dolayı olduğu söylendi.

Yaralılara ilk müdahalenin cami cemaatinin yaptığı öğrenildi.

Emevi Camii'nin Batı kapısında izdihamın devam ettiği belirtilirken camiden çıkışlara izin verilmediğini söylendi.

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