Ekrem İmamoğlu'na protesto: Fatih Portakalı bile çileden çıkardı!

Ekrem İmamoğlu'na protesto: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu Adalar sakinleri tarafından protesto edildi. Haberi sunan Fatih Portakal bakın ne dedi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu Adalar sakinleri tarafından protesto edildi.

Ada sakinleri adalarda uygulamaya konulan Azmanbüs'leri adaların yapısına uygun olmadığı için kaldırılmasını istedi ve İmamoğlu'na seslerini duyurmak için protesto göstersinde bulundu.

İmamoğlu vatandaşa "Abi sesin çok detone vallahi, çok detone." cevabı ise gündem oldu.

Portakal'ın Sözcü TV yanlı yayınında İmamoğlu'na yönelik tepkisi şu şekilde;

"AL İŞTE ADAMIN SESİYLE DALGA GEÇİYOR"

"Adalar'da yaşayan insanlar bu yeni minibüsü istemiyor. Azmanbüs deniyor buna. Oranın dokusuna da uygun eğil. Randevu isteniyor, randevu doğru dürüst verilmiyor. Konuşmak istiyorlar, konuşulmuyor da. 'Ben yaptım oldu' anlayışı. Ya hani siz bu iktidardan şikayetçiydiniz. Al işte adamın sesiyle dalga geçiyor.

Bu mudur eleştiri kültürü Ekrem Bey? Size soruyorum. Sizin de sesiniz çatallaştığı zaman güzel de çıkmıyor. İnsanların sesiyle dalga geçerek mi olacak? Adamların sesine bir kulak ver ya bir şey istiyorlar. ''

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