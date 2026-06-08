Karşılıklı füze saldırıları başladı: İsrail İran'daki petrokimya tesisini vurdu!

İsrail ile İran arasında dün akşamdan bu yana karşılıklı saldırılar düzenleniyor. İsrail'de İran'dan gelen saldırılara ilişkin hava savunma sisteminin devreye girdiği belirtildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri, Askeri İstihbarat Dairesi'nin (AMAN) yönlendirmesiyle kısa süre önce İran'ın güneybatısındaki Mahşehr'deki petrokimya tesisinde birkaç hedefi vurdu" denildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri, Askeri İstihbarat Dairesi'nin (AMAN) yönlendirmesiyle kısa süre önce İran'ın güneybatısındaki Mahşehr'deki petrokimya tesisinde birkaç hedefi vurdu" denildi.

NEVATİM VE TEL NOF'A SALDIRI

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada ise İsrail'in Nevatim ve Tel Nof hava üslerine saldırı düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, "Operasyon, Siyonist rejim tarafından İran'daki üç farklı noktada bulunan çeşitli radar sahalarına karşı gerçekleştirilen füze saldırısına yanıt olarak yürütüldü" ifadeleri kullanıldı.

IDF, İran'ın bu sabah İsrail'e fırlattığı tüm füzelerin düşürüldüğünü öne sürdü.

"OPERASYON BİRKAÇ GÜN SÜREBİLİR"

İsrail Ordu Radyosu, İsrail ordusunun İran'a karşı yürütülen operasyonun birkaç gün sürebileceği değerlendirmesinde bulunduğunu bildirdi. İsrail Ordu Radyosu muhabiri Doron Kadosh, İsrail ordusunun sınır bölgelerindeki kuvvetleri güçlendireceğini, özellikle de işgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasındaki sınır hattına takviye yapılacağını söyledi. Ayrıca, İsrail'in İç Cephe Komutanlığı biriminin de bu sabah geniş çaplı bir yedek kuvvet seferberliği başlattığını belirtti.

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