İngiltere Başbakanı koltuğu bıraktı: Keir Starmer, başbakanlık görevinden resmen istifa etti

İngiltere Başbakanı koltuğu bıraktıi: Keir Starmer, başbakanlık görevinden resmen istifa etti

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, başbakanlık görevinden resmen istifa etti. Andy Burnham, bugün resmen göreve başlıyor. Burnham'ın ilk konuşmasında ekonomik sorunlar, siyasi istikrar ve reform mesajları vermesi bekleniyor.

İngiltere siyasetinde haftalardır beklenen tarihi gün geldi çattı. BBC'nin derlediği habere göre, 379 milletvekilinin desteğini alarak İşçi Partisi'nin yeni lideri seçilen Andy Burnham, bugün resmen başbakanlık koltuğuna oturuyor. Keir Starmer'ın Kral III. Charles'a istifasını sunmasının ardından hükümeti kurma görevini devralacak olan Burnham, ülkenin 59. başbakanı olarak tarihe geçecek.

"BU GÖREV BİR POPÜLERLİK YARIŞMASI DEĞİL"

Yeni başbakanın göreve gelişi, muhalefet cephesinde sert eleştirilerle karşılandı. Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch, ülkenin zor kararlar alabilecek ve milletvekillerine karşı durabilecek bir lidere ihtiyaç duyduğunu belirterek Burnham'ı şu sözlerle hedef aldı:

"Bu görev bir popülerlik yarışması değil. Bu binanın dışındaki tüm insanların hayatını iyileştirmekle ilgili. Ve o ne yapacağını söylemedi. Bunların hepsi havada kalan şeyler."

Muhalefet partileri, Burnham'ın meşruiyetini kanıtlaması için erken genel seçim çağrısı yaparken, İşçi Partisi cephesinden iddialı açıklamalar geldi. İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lucy Powell, BBC'den Laura Kuenssberg'in programında yeni dönemin rotasını şu ifadelerle çizdi:

Haberin Devamı

"Beyanname vaatlerini yerine getirmek için gereken daha kapsamlı ve cesur adımları biliyor."

KABİNEDE KİM YER ALACAK?

Manchester'ın eski belediye başkanı olan Burnham'ın, ilk konuşmasında yaşam maliyeti krizine karşı halka nefes aldıracak somut adımlar açıklaması bekleniyor. Ancak yeni kabinede kimlerin yer alacağı hala sır perdesini koruyor. Özellikle maliye bakanlığı koltuğu için kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Enerji Bakanı Ed Miliband başlangıçta favori olarak gösterilirken, son günlerde İçişleri Bakanı Shabana Mahmood'un ismi Hazine'de Rachel Reeves'in yerini alabilecek güçlü bir aday olarak ön plana çıktı.

Dünya Cucurella'nın çöp poşetinde ne taşıdığını merak etti: İşte hayrete düşüren o gerçek!

Başkan Erdoğan'dan önemli Kıbrıs mesajı: Asla yalnız bırakmayacağız!

Tarzı görevinin sonu mu oldu? Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçek neden görevden alındı? İşte dikkat çeken detaylar...