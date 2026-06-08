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Filipinler 7,8 büyüklüğünde bir depremle sallandı: Tsunami alarmı!

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Şiddetli depremde ölü ve yaralı sayısı açıklandı.

Filipinler 7,8 büyüklüğünde bir depremle sallandı: Tsunami alarmı!
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Filipinler 7,8 büyüklüğünde bir depremle sallandı: Tsunami alarmı!

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Şiddetli depremde ölü ve yaralı sayısı açıklandı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Burias Adası'nın 24 kilometre güneybatı açığı olan 7,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde bir depremle sallandı: Tsunami alarmı!

7,8 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM SONRASI TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

USGS, depremin 35 kilometre derinlikte meydana geldiğini aktardı.

Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC) ise depremin büyüklüğünü 8,2 olarak belirledi.

Depremin ardından bölgede ve çevrede dev dalga riskine ilişkin uyarılar yapıldı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor.

Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde bir depremle sallandı: Tsunami alarmı!

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği, 200'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

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