ABD, İran'a füze yağdırmaya başladı: Hedefi Hürmüz'deki ada!
Son dakika haberi... ABD'den İran'a füze yağdırmaya başladı: İran basını, ABD Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'na saldırı düzenlediğini duyurdu.
ABD İran'a füze yağdırmaya başladı: Hedefi Hürmüz'deki ada!
Son dakika haberi... ABD'den İran'a füze yağdırmaya başladı: İran basını, ABD Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'na saldırı düzenlediğini duyurdu.
İran'da Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'nın ABD tarafından füze saldırısıyla hedef alındığı bildirildi.
Tesnim Haber Ajansı'na göre, yerel saatle 14.48'de düzenlenen saldırının etkisiyle adada şiddetli patlama sesleri duyuldu.
Saldırının boyutu, füzenin isabet ettiği nokta ve meydana gelen muhtemel hasarın belirlenmesine yönelik incelemelerin yetkili kurumlarca başlatıldığı kaydedildi.
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