  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD, İran'a füze yağdırmaya başladı: Hedefi Hürmüz'deki ada!

ABD, İran'a füze yağdırmaya başladı: Hedefi Hürmüz'deki ada!

Son dakika haberi... ABD'den İran'a füze yağdırmaya başladı: İran basını, ABD Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'na saldırı düzenlediğini duyurdu.

ABD, İran'a füze yağdırmaya başladı: Hedefi Hürmüz'deki ada!
Yayınlanma:

ABD İran'a füze yağdırmaya başladı: Hedefi Hürmüz'deki ada!

Son dakika haberi... ABD'den İran'a füze yağdırmaya başladı: İran basını, ABD Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'na saldırı düzenlediğini duyurdu.

ABD'den İran'a füze yağdırmaya başladı: Hedefi Hürmüz'deki ada!

İran'da Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'nın ABD tarafından füze saldırısıyla hedef alındığı bildirildi.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, yerel saatle 14.48'de düzenlenen saldırının etkisiyle adada şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Saldırının boyutu, füzenin isabet ettiği nokta ve meydana gelen muhtemel hasarın belirlenmesine yönelik incelemelerin yetkili kurumlarca başlatıldığı kaydedildi.

Ahmet Davutoğlu, yeni parti kuran Özgür Özel'e bakın ne tavsiyede bulundu?Ahmet Davutoğlu, yeni parti kuran Özgür Özel'e bakın ne tavsiyede bulundu?

Ukrayna, o bölgeleri İHA'larla vurdu: Zelenski'den ilk açıklama!Ukrayna, o bölgeleri İHA'larla vurdu: Zelenski'den ilk açıklama!

Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş neden gözaltına alındı? Fatma Soydaş kimdir?Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş neden gözaltına alındı? Fatma Soydaş kimdir?

Kaynak:AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Dünya
Ukrayna, o bölgeleri İHA'larla vurdu: Zelenski'den ilk açıklama!
Ukrayna, o bölgeleri İHA'larla vurdu: Zelenski'den ilk açıklama!
FIFA harekete geçti: Dünya Kupası finali için soruşturma başlatıldı
FIFA harekete geçti: Dünya Kupası finali için soruşturma başlatıldı
Hamas yeni lideri ilan etti: İşte, o önemli isim!
Hamas yeni lideri ilan etti: İşte, o önemli isim!
İngiltere Başbakanı koltuğu bıraktı: Keir Starmer, başbakanlık görevinden resmen istifa etti
İngiltere Başbakanı koltuğu bıraktı: Keir Starmer, başbakanlık görevinden resmen istifa etti
Dünya Kupası finalinde rezalet: Messi ve arkadaşlarından bir ilk!
Dünya Kupası finalinde rezalet: Messi ve arkadaşlarından bir ilk!
İran'dan Kuveyt ABD üslerine ağır derbe: Gece boyu bomba yağdırdı!
İran'dan Kuveyt ABD üslerine ağır derbe: Gece boyu bomba yağdırdı!
Arjantin final sevincine gölge düşürdü: Maçın bitişinde açılan pankart kriz yarattı!
Arjantin final sevincine gölge düşürdü: Maçın bitişinde açılan pankart kriz yarattı!