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Atların kafatası ve kemikleri yol kenarına saçıldı! Vatandaş isyan etti: Bu etler nereye gitti, ayıptır günahtır...

Gaziantep'te kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yol kenarına bırakılan çok sayıda at kafatası ve kemiğini gören vatandaşlar hayretler içerisinde kaldı.

Atların kafatası ve kemikleri yol kenarına saçıldı! Vatandaş isyan etti: Bu etler nereye gitti, ayıptır günahtır...
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Atların kafatası ve kemikleri yol kenarına saçıldı! Vatandaş isyan etti: Bu etler nereye gitti, ayıptır günahtır...

Gaziantep'te kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yol kenarına bırakılan çok sayıda at kafatası ve kemiğini gören vatandaşlar hayretler içerisinde kaldı.

Gaziantep'te kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yol kenarına bırakılan çok sayıda at kafatası ve kemiğini gören vatandaşlar hayretler içerisinde kaldı.

Atların kafatası ve kemikleri yol kenarına saçıldı! Vatandaş isyan etti: Bu etler nereye gitti, ayıptır günahtır...

Gaziantep'in Bilek köyü mevkiinde işe gitmek üzere aracıyla seyir halinde olan Abdullah Öztürk, yol kenarında başıboş köpeklerin bir şeyleri parçaladığını fark edince aracını durdurarak kontrol etmek istedi. Bölgeye giden Öztürk, çok sayıda at kafatası ve kemiğiyle karşılaştı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Öztürk, durumu yetkililere haber verdi.

Atların kafatası ve kemikleri yol kenarına saçıldı! Vatandaş isyan etti: Bu etler nereye gitti, ayıptır günahtır...

"AT VE KATIR KEMİKLERİ"

Olayın vahametini gören Abdullah Öztürk, "Bu etler nereye götürüldü, nerede satıldı, kimlere verildi, bunların araştırılmasını istiyorum. Sabah buraya geldiğimde 7 adet kafatası vardı. Daha sonra başıboş köpekler poşetleri parçalayıp kafatası ve kemikleri alıp götürmüş. Herkes bu konuda aynı duyarlılığı göstermiyor. Gördükleri halde ilgili kurumlara haber vermeye üşeniyorlar. Bunu yapanlar insan değil. Yani bunu yapanlar önce elini vicdanına koysunlar. Bu tür haram etleri getirip millete servis yapmasınlar, yedirmesinler. İnsanlar ne yediğini bilmiyor. Yazık, günahtır" diye konuştu.

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