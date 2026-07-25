ABD İran savaşının seyri değişti mi? İki Arap ülkesi İran'a gizlice bomba yağdırdı!

Bahreyn ve Kuveyt'in temmuz ayının ilk günlerinde İran içerisindeki bazı noktalara "gizli bir şekilde" savaş uçakları göndererek saldırılar düzenlediği iddia edildi.

İran-ABD savaşı devam ederken, ABD'ye misilleme olarak Körfez ülkelerindeki ABD üsleri ve petrol rafinerilerini hedef alan İran ile ilgili çarpıcı bir gelişmeyi haberleştirdi.

BAHREYN VE KUVEYT GİZLİCE SAVAŞ UÇAKLARI GÖNDERİP İRAN'I VURDU

Wall Street Journal'in (WSJ) konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberde, İran'a, bazı Körfez ülkelerinden misilleme saldırılar yapıldığı öne sürüldü.

Ülkelerinde ABD üsleri bulunan Bahreyn ve Kuveyt'in Tahran yönetiminin saldırılarına karşılık olarak İran'a "gizli bir şekilde" savaş uçakları gönderdiği ve hava saldırıları düzenlediğini iddia eden kaynaklar, saldırılarda askeri tesislerin yanı sıra insansız hava aracı ve füze depolarının hedef alındığını ileri sürdü.

Haberde, Kuveyt ve Bahreyn yönetimlerinden konuyla ilgili yorum taleplerine yanıt gelmediği aktarıldı.

Kuveyt ve Bahreyn başta olmak üzere Körfez'deki bazı Arap ülkeleri, sık sık hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı hava saldırılarını engellediğine ilişkin açıklamalar yapıyor.

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