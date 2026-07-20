Hamas yeni lideri ilan etti: İşte, o önemli isim!

Hamas'ın yeni lideri olarak Halil el-Yahya'nın seçildiği açıklandı.

Hamas, Halil El-Hayya'yı yeni lider olarak duyurdu.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, Ekim 2024'te Gazze'de İsrail ordusu tarafından öldürülen Yahya Sinwar'ın yerine El-Hayya'nın Hamas Siyasi Bürosu Başkanı olarak seçildiği açıklandı.

1960 yılında Gazze Şeridi'nde doğan El-Hayya, 1987'de kurulduğundan beri Hamas'ın önemli isimlerinden biri oldu.

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