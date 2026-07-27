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Pendik Rizeliler Derneği Protokol Ziyaretlerini Sürdürüyor

Ramazan İstif’in başkanlığında faaliyet ve etkinliklerini aralıksız olarak sürdüren Pendik Rizeliler Derneği, bir süre önce başlattıkları protokol ziyaretlerine ilçe milli eğitim müdürlüğü ve halk eğitim merkezi müdürlüğü ziyaretleriyle devam etti.

Pendik Rizeliler Derneği Protokol Ziyaretlerini Sürdürüyor
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Pendik Rizeliler Derneği Protokol Ziyaretlerini Sürdürüyor

Ramazan İstif’in başkanlığında faaliyet ve etkinliklerini aralıksız olarak sürdüren Pendik Rizeliler Derneği, bir süre önce başlattıkları protokol ziyaretlerine ilçe milli eğitim müdürlüğü ve halk eğitim merkezi müdürlüğü ziyaretleriyle devam etti. Dernek yöneticileri ilk olarak Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertan Saygın’ı makamında ziyaret ederek, eğitim faaliyetleri ve ortak çalışma alanları üzerine fikir alışverişinde bulundular.

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Yönetim kurulu başkanlığını Ramazan İstif’in yürüttüğü Pendik Rizeliler Derneği yönetimi, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla iyi ilişkiler kurmak ve mümkünse çeşitli alanlarda iş birliğini güçlendirmek amacıyla bir süre önce başladıkları protokol ziyaretlerine bugün gerçekleştirdikleri Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertan Saygın ziyaretiyle devam ettiler.
Eğitim Alanındaki İş Birliği Çalışmaları Görüşüldü

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​Pendik İlçe Millî Eğitim Müdürü Ertan Saygın’ı makamında ziyaret eden Ramazan İstif başkanlığındaki heyet, sivil toplum kuruluşlarının (STK) yerel düzeydeki rolü ve eğitim alanındaki iş birliği imkânları üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Halk Eğitim Müdürü Ömer Faruk Ucer’e “Hayırlı Olsun” Dediler

​Daha sonra Pendik Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ömer Faruk Ucer’e de bir nezaket ziyaretinde bulunan Pendik Rizeliler Derneği Yönetimi, geçtiğimiz aylarda göreve başlayan müdür Ucer’e hayırlı olsun dileklerini sundular.

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Karşılıklı iyi niyet temennilerinin dile getirildiği ziyarette, yeni dönemde yürütülebilecek ortak projeler ve iş birlikleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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